準時下班反遭主管質疑沒在做事 網嘆：台灣工作就是演而已

社會新鮮人在剛踏入職場時，難免會擔心自己碰觸到業界的「潛規則」，就有網友在入職一段時間後，聽到流言說主管覺得他太閒，指責他上班都不做事而頻繁使用手機，讓積極做事的他感到很心寒，感嘆：「難道我也只能讓自己一直裝忙，無意義的加班到很晚嗎？」

一名網友在Dcard上以「加班陋習」為題發文，說明自己剛入職不到三個月，每當到了6點下班時間，幾乎都沒有人回家，他在工作做完大約6點半前就會離開，周遭同事卻依然毫無動靜。近期卻傳來風聲聽到主管覺得他很閒、不做事都在滑手機，讓他感到很心寒，不知道這是新鮮人必經的陣痛期？還是主管單純看他不爽？

原PO表示自己平常固定都在用手機整理一些工作筆記，不僅效率很高也方便隨時查閱，查漏補缺比紙本好用太多；事情做完也不會馬上休息，而是去詢問周圍同事有沒有人需要幫忙，不管是做實驗還是整理文書報告資料，他都主動在做完事後還積極找事做。面對主管的批評讓他不知該如何是好，「難道我也只能讓自己一直裝忙，無意義的加班到很晚嗎？」

網友們紛紛留言安慰他，「薪水高就忍，不高就直接講，反正沒打算一輩子待在這，邊累積經驗邊準備跳槽找下家」、「做好你自己就好了，事情做完、乾淨、果斷、高效率，有眼睛的都會知道這樣比較好，他沒長眼是他的損失」、「要嘛裝、要嘛忍、要嘛直接找大老闆說開，但要做最壞打算，沒共識就是你不合適在這公司文化，可以尋找適合的地方了」。

也有人建議原PO盡量使用電腦作業，避免不必要的誤會，「用手機整理工作筆記⋯何不用電腦作業以避免誤會？加班文化建議先觀察同事都幾點下班吧，看公司是否有不成文的一個月最好加班幾小時的規定，一週挑幾天表演加班」、「所以我都用紙筆寫啊，雖然我們單位沒事大家都在用手機」。