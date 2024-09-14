薪水已不是首要考量！網議TOP8求職評估要點帶你避雷



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「求職評估要點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的求職評估要點排行。

不少社會新鮮人會在畢業前便深陷「畢業即失業」的焦慮，不僅怕找不到工作，也怕工作不適合自己，導致熱忱被迅速消磨殆盡。在現今競爭激烈的職場環境中，「錢多事少離家近」已不再是夢幻條件，除了薪資福利外，職涯發展機會、工作與生活的平衡也可能影響到長遠職場成就和個人滿足感。

那麼，在求職過程中究竟有哪些關鍵要素值得我們特別留意呢？一起來看看吧！

辦公環境恐影響身心健康成首要考量 薪資是否足以支持生活超重要

▲ 網友熱議TOP8求職評估要點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「求職評估要點」相關話題的討論，可以發現「辦公設備與環境」最受關注。便有網友分享入職第一天的心得，說道「真的今天一坐上位子就很想原地辭職欸」，並解釋除了辦公椅壞掉，桌面、鍵盤與螢幕也都很髒，甚至「角落還有蟑螂屍體」，無奈表示「以後面試除了看看公司環境，還要試坐一下未來的辦公桌了嗎」。

而見到原PO的描述，網友紛紛呼籲「環境絕對得列為首要考量」，指出多數辦公一天都至少要待7~8小時，環境欠佳不僅可能拖慢工作效率，心情也容易受影響，若嘗試處理後仍覺得難以忍受，建議還是儘早離開換新工作。

而金錢方面的條件如「薪資待遇」、「獎金與補助」也是決定性的因素。便有調查指出「9成上班族不滿薪資」，令網友對於現今普遍「薪水低、物價高」之現象深有同感，認為求職時一定要衡量薪資是否足以負擔日常開銷，也可以調查看看該公司的調薪頻率與幅度。

除了固定發給的薪水外，「高底薪＋低獎金、或是低底薪＋高獎金」兩種薪酬結構的選擇也掀起了一番討論。不少人認為高底薪是最有保障的，「雖然少了拿到獎金的振奮心情，但是每個月固定都有不錯的薪資所得」，也不必怕公司出爾反爾，「以高獎金來吸引人，結果目標達成後一而再、再而三的改變給獎辦法及成數」。

更有人指出從長遠來看，換工作時「都是看現底薪來調整新工作的底薪」，建議求職時可以好好考慮，選擇最適合自己的條件。

此外，「工作壓力」也備受求職中的網友討論。隨著工作型態與環境的轉變，網上也不乏民眾抒發工作壓力過大的文章，哭訴道「真的好痛苦，我真的不知道怎麼辦了」、「好幾次回家後都在哭」等。針對這些壓力問題，不少網友安慰「工作沒那麼重要，最糟就是辭職，剛好轉換跑道」、「盡力作多少算多少，以自己身體負荷得來為主」，認為顧好自己的身心健康最重要。

求職不僅是找工作，更是為自己的未來鋪路。若你也正在求職，卻不知道該選擇哪份工作的話，不妨參考以上網友熱議的評估要點，全面考量各項要素，找到既能實現職涯目標，又能保持生活平衡的理想工作，為未來奠定堅實的基礎！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「求職評估要點」相關討論則數。

觀測期間：2024/05/26~2024/08/26，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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