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3年加8千福利優！他做餐飲業月薪48K「親戚嫌沒技術」 網掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在連鎖餐飲工作3年，薪水升到4萬8，但卻被親戚嫌沒技術，讓他聽了不以為然。 示意圖／ingimage
原PO在連鎖餐飲工作3年，薪水升到4萬8，但卻被親戚嫌沒技術，讓他聽了不以為然。 示意圖／ingimage

在這低薪時代，許多人都希望能找到一份高薪的工作來維持生計，有一名在餐飲業工作的網友表示，自己已經入職3年了，從4萬薪水升到4萬8，但親戚得知後卻認為沒有技術含量，甚至還要介紹他去其他店當學徒，讓這名網友相當不以為然。

原PO在Dcard以「餐飲業48K被看不起」為題發文，他說自己在一間連鎖餐飲業任職3年，剛進去時薪水4萬，如今已升到幹部，薪資也調升到4萬8，而且還有三節獎金（1500元加餐券）、年終（5、6萬以上）獎金，就連加班費一季5、6千元也很敢給，「本人是覺得薪水很高，加上因為連鎖其實大部分都央廚來的，所以做起來偏簡單」。

只不過親戚得知後，卻跟原PO媽媽說「做這種連鎖學不到什麼，沒有技術含量，早知道要做這個就不用特地栽培了吧」，甚至還要介紹他去一家無菜單的店，然後從學徒開始做起，認為這樣比較有未來，還勸原PO「前面薪水少一點，努力一點，等上去了就有5、6萬了」，讓他聽了不以為然，想問大家這種偏簡單、沒技術含量的工作，真的被看不起嗎？

貼文一出，鄉民的意見兩極，有人認為原PO的薪資已經很優了，「餐飲業你這薪水不錯了啊」、「薪水不錯了，出去闖不一定更好，加油」、「沒事，至少比傳產環境好」、「做餐飲有個坎，好運創業翻身，無運的跟有沒有學到什麼一點關係都沒有，現在時機我選好好待著」、「你往主管職方向走，一直往上升，也是一條路」、「不要說在餐飲了，你這薪資水平在台灣已經贏過80%的人，去看看薪資中位數就知道了」。

但也有人認為餐飲業取代性高，沒技術比較吃虧，「確實就是沒技術含量，他說的是實話，你如果出來外面找工作，基本最多從中工開始」、「沒技術含量的工作就只能在同間公司打拚，要擔心的點是萬一公司倒了換工作時，因為沒有技術，可能又要從底薪開始爬」、「待遇還行，但工作也要看發展性，光天花板就不推薦人家去做了。你做個10年也差不多4萬，沒什麼調薪空間，因為慣老闆很多」、「餐飲業技術門檻低，取代性高，多數餐飲店家生命週期不長，幾乎手腳能正常運作的隨時都可以來搶飯碗」。

薪水 餐飲

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