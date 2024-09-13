主管狂塞工作情緒化…40歲女裸辭待業3周焦慮 網曝「缺人行業」

在職場上，除了工作本身外，應考量主管的相處模式契合與否。一名40歲的女網友發文抱怨，她上個工作遇到不友善的主管，不僅塞一堆工作，還極度情緒化，讓她決定離職，但擔心得不到面試機會，於是請問網友：「自己太不抗壓？40+裸辭的你們，是否會覺得焦慮難以找工作呢？」

一名40歲的女網友在Dcard發文，表示2年前因工作環境影響身心，因此找了份較為輕鬆的工作，帶著期待的心情重新進入職場。未料遇到了不友善的主管，除了經常答非所問，到職第一週就瘋狂塞工作給原PO，因她剛入職不熟悉，就算每天加班用私人時間複習，仍無法消化源源不斷的工作。

此外，原PO更透露，主管十分「情緒化」，一週大約4天都能感受到她情緒不佳，態度和口氣都非常差，極度不尊重也是家常便飯，隨便一個小事都能讓她吼到「整個辦公室都聽得見」。原PO無奈表示，原本因遇過類似狀況不以為意，但隨著時間推移，每天都焦慮到喘不過氣，擔心又要去身心科報到，因此在入職3個月還是離職了。

原PO表示，雖然一開始鬆了口氣，也放空了一週，但現在已經裸辭進入到第三週，想先找自己想做的工作，卻得不到工作機會，又開始焦慮了。原PO坦言：「自己的年紀確實不如以往容易求職，還是自己太不抗壓？」最後詢問，類似年紀的網友，是否會焦慮找不到工作呢？

此文一出，不少網友鼓勵原PO放慢步調，壓力不要太大，「我們這個年紀其實挺尷尬的，說老也沒有到很老，但也不年輕了，找工作真的很尷尬，狀態不好的時候多出去走走放鬆自己一下，就算沒工作我們也要盡量讓自己生活正常一點，為了這種事情弄壞身、心很不值得」、「如果經濟許可下還是慢慢來吧！不然隨便找去做了又發現問題，還是會一直輪迴這些場景和感覺，久了人會焦慮憂鬱的」。

也有過來人推薦原PO嘗試其他職業，「覺得妳可以考慮看看找有做電商的公司，只要不是淘寶貨那種，像行政客服、行政倉管、行政會計通常都不難」、「理工超缺人，混混經驗，轉個身分，還會媒介工作」、「先去餐飲業當PT，同時一邊找正職。現在餐飲非常缺人」。