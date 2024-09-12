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婦女再就業計畫助54歲的她重返職場 還領4萬5千獎勵金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
在勞動部「婦女再就業計畫」協助下，曾在銀行從事法務助理的54歲王小姐，在兼顧家庭下，重返職場。圖／勞動部台南就業中心提供
在勞動部「婦女再就業計畫」協助下，曾在銀行從事法務助理的54歲王小姐，在兼顧家庭下，重返職場。圖／勞動部台南就業中心提供

54歲的王小姐（暱稱靜姐）曾在銀行從事法務助理工作長達18年，6年前為了照顧家庭提前離開職場，在小孩長大後希望找到兼顧家庭的工作，但幾年的職場空窗期讓她感到茫然和恐慌，透過勞動部「婦女再就業計畫」，經過自主訓練課程、職場實習，完成3個月回歸職場前的適應後，已順利轉換跑道，還領到總計4萬5千元獎勵金。

勞動部雲嘉南分署台南就業中心表示，「婦女再就業計畫」可為想重返職場婦女提供有力的支持，除規劃自主訓練課程增加就業能力，完成學習後可領2萬元學習獎勵金，並經由推介「職場學習及再適應計畫」，在實際工作場域中完成3個月回歸職場前的心理調適及工作內容適應，在就業中心協助下，順利轉換職場跑道，擔任超商門市人員，勞動部再發1萬元就業獎勵金，穩定工作滿3個月後，再加發部分工時1萬5000元獎勵金。

王小姐是會計系畢業，31歲進入銀行工作，因孩子生病加上老公經常至外地出差，工作與家庭難以兼顧的情形下，48歲提早離開職場，最近因孩子不需長期照料，想找半天的工作，依自己的專長想找會計師事務所記帳工作或銀行櫃台服務工作，卻發現皆為全日班，無法兼顧家庭；考慮從事門市人員，但從未具相關工作經驗，在「婦女再就業計畫」幫助下，學習與顧客溝通等技巧，並進入超商學習，表現受肯定獲廠商直接僱用。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，為鼓勵因家庭因素離開職場婦女再度回歸職場，勞動部推出「婦女再就業計畫」，以「自主訓練獎勵」鼓勵自行規劃參加訓練提升職能，最高可獎勵3萬元；運用「再就業獎勵」穩定就業達3個月，再加領3萬元。並提供雇主「工時調整獎勵」以鼓勵為婦女員工規劃調整工時以兼顧家庭需求，每一職缺每個月可領3仟元獎勵金，最長補助1年，也能促使婦女實現個人價值與成就。

在勞動部「婦女再就業計畫」協助下，曾在銀行從事法務助理的54歲王小姐，在兼顧家庭下，重返職場。圖／勞動部台南就業中心提供
在勞動部「婦女再就業計畫」協助下，曾在銀行從事法務助理的54歲王小姐，在兼顧家庭下，重返職場。圖／勞動部台南就業中心提供

勞動部 重返職場

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