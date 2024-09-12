文組窮忙低薪怎翻身？ 有證照6成7科技業優先錄取

AI的崛起已成為科技業的一大趨勢，不但帶動產業轉型，人才需求也出現位移，根據美國的薪資報告顯示，年收入最高的族群多集中在「STEM」科系，畢業生起薪超過300萬台幣，而在台灣，理工科系的畢業生薪資也遠遠超車文組。

就有投身科技業的上班族po文表示「在科技業工作5年，年薪突破300萬」，近年跟大學非理工科系畢業的朋友吃飯，常常聽到他們抱怨「薪水只有三萬多，很低」、「不管怎麼努力怎麼跳槽，都是有個天花板，大概四萬而已，五萬就已經非常頂」、「羨慕二類組坐領高薪」。

而畢業自文組的上班族，感受更強烈，直接求教大神，如何開掛轉投科技業，期待擺脫社畜的命運，引來網友回覆「選擇比努力重要」，也有人建議轉換跑道「真的想轉，二十幾歲再洗個電資碩都來得及，我還不到三十歲已經轉了兩次領域，越轉越好」、「專心學點程式大概年薪三倍跳」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，上班族想投入科技業的原因主要有優渥的薪資待遇、員工福利完備、產業前景看好、年終分紅很可觀以及升遷制度健全。目前1111人力銀行的資料庫中，資訊科技業有高達14萬個工作機會數，其中受惠於AI技術的崛起，相關職缺是近年成長最快速的職缺類型，在求職端的熱度也穩定上升，瀏覽成長率達到6.3%，是上班族關注度最高的領域。

為了直面AI為產業界來的巨大變革，1111人力銀行攜手雲端服務領導廠商Amazon Web Services（AWS），於10月2日下午假政大公企中心，舉辦「AI驅動未來職場研討會」(https://seminar.1111.com.tw/forum/2024)，探討AI技術對職場的影響，同時分享企業應用 AI技術提升效率與決策能力的方法，並幫助參與者掌握AI技能以保持競爭力。從產業端、企業端、求職端等多元角度切入，全面剖析在AI帶動下未來產業發展策略、企業的因應之道以及求職端如何持續精進提升競爭力，同時提供與會者考取AI證照的入場券，包括免費參加線上備考訓練營，由AWS熱門講師進行考證重點教學，同時獲得AWS限量考證5折優惠。

曾仲葳建議，文組畢業生想要轉投科技領域，除了以理工碩士的學歷作為進入科技業的敲門磚，對於沒有時間重新取得學歷的上班族來說，選擇較易入門的職缺類型，輔以證照資格，也是證明自身能力的指標之一，調查顯示，企業對於持有證照的求職者抱有好感，67.4%的企業會優先錄取具備證照的求職者，另外24%的企業會視證照的難度或張數來調薪，還有8%的企業會依據證照等級提高職等，而擁有專業證照的求職者平均薪資可以多出5,733元。

曾仲葳表示，想要更進一步了解投身科技產業的未來願景，「2024 台灣雲端社群年會」於9月28日在瓶蓋工廠台北製造所登場，邀集國內、外專家學者及從業人員分享相關知能學習與實務運用經驗，現場活動涵蓋技術交流、研討會、工作坊及展攤互動，提供與會者一窺雲端技術與AI領域的堂奧。