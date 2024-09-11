彰化「倉儲管理與堆高機操作班」 60歲待業男搶報名

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
勞動力發展署中彰投分署勞動學苑將首度開辦「倉儲管理實務與堆高機操作班」，學員還能直接在訓練場地參加技術士考試。圖／勞動力發展署中彰投分署提供
勞動力發展署中彰投分署勞動學苑將首度開辦「倉儲管理實務與堆高機操作班」，學員還能直接在訓練場地參加技術士考試。圖／勞動力發展署中彰投分署提供

勞動力發展署中彰投分署勞動學苑將首度開辦「倉儲管理實務與堆高機操作班」，將於9月18日甄試，學員還能直接在訓練場地參加技術士考試，希望為工業區等業者提供人力需求，一名60歲已離開職場5年的趙先生搶先報名，他說希望能為自己爭取重返職場的好機會。

堆高機操作人員是物流和倉儲業中不可或缺的關鍵職務，勞動力發展署中彰投分署為滿足彰化縣彰濱、福興及全興工業區等地區的業界需求，此次開辦「倉儲管理實務與堆高機操作班」，不僅讓學員能熟練操作堆高機，也學習掌握倉儲管理技能。

已搶先報名參訓的60歲趙先生說，他曾擔任倉管人員，但離開職場5年後，最近再度求職時，發現多數公司應徵倉管人員均要求須具備堆高機和電腦相關操作技能，讓他很挫折，後來他發現勞動學苑的職訓班提供包括電腦基礎運用、堆高機操作、職業安全衛生知識、物流概論及倉儲物料管理等，他迫不及待趕快報名，也希望通過178小時的專業培訓，讓自己能考取相關證照，尤其學苑還連結就業中心的專案服務及徵才活動，也是吸引他立刻報名的誘因。

中彰投分署表示，彰化地區倉儲物流公司、製造業及大型零售商的物流部門為管理庫存與提升作業效率，常有堆高機操作人員徵才需求，這些職缺除了要會操作堆高機，也常要求需配合物流管控具備如Excel等電腦技能，因此首次由勞動學苑開辦「倉儲管理實務與堆高機操作班」，職前訓練班178小時訓練課程中皆有教授所需技能。

勞動學苑也將於今年下半年開辦「室內設計實務班」、「辦公室文書處理與雲端工作術實務班」、「汽車修護實務技術基礎班」及「初級升降機裝修技術班」等職前訓練課程，預計提供約150個培訓名額，歷年訓後的就業率高達八成，歡迎失業或待業者踴躍參加，課程資訊可至「台灣就業通」網站查詢，或撥打洽詢專線 （04）7771678。

勞動力發展署中彰投分署勞動學苑將首度開辦「倉儲管理實務與堆高機操作班」，學員還能直接在訓練場地參加技術士考試。圖／勞動力發展署中彰投分署提供
勞動力發展署中彰投分署勞動學苑將首度開辦「倉儲管理實務與堆高機操作班」，學員還能直接在訓練場地參加技術士考試。圖／勞動力發展署中彰投分署提供

物流 重返職場

延伸閱讀

全台詐騙案氾濫 彰化溪湖治安座談約九成舉手認「接過詐騙電話」

彰化偏鄉沒公車 地方自力救濟 今年底前1/4鄉市幸福巴士趴趴走

商仲：內需熱絡 台灣物流倉儲躋身亞太最穩定市場

彰化媽祖祈福文化節值年爐主「人面闊」 大甲鎮瀾宮也來助陣

相關新聞

剛入職秒犯大忌？她無意間和同事透露1事 上班族搖頭：沒多久大家會知道

職場上總會有許多「潛規則」，剛進入新的環境要有所保留，才不會不小心誤觸地雷。近日，一位剛入職的網友便在網上發文，哭訴自己做了一件傻事，原PO分享她某日和同事聊天時

彰化「倉儲管理與堆高機操作班」 60歲待業男搶報名

勞動力發展署中彰投分署勞動學苑將首度開辦「倉儲管理實務與堆高機操作班」，將於9月18日甄試，學員還能直接在訓練場地參加技...

傳產徵才都用騙的？他去面試才知要「輪班」 過來人曝長期缺人原因

不少工作都是面試後，才得知詳細工作內容及公司規定。

AI將顛覆既有工作 研究：未來工作更需要高學歷人才

AI 與自動化取代人類工作不再只是危言聳聽，美國政府也證實這將是必然趨勢，估計未來十年，美國可能會減少 60 萬個中產階級職位，而新增職位將更需要高等教育學歷。

值得嗎？月薪85K男毫無自由嘆工作沒意義 網揪1點酸：站著說話腰不疼

許多人都喜歡錢多事少離家近的工作，不過日前一名網友抱怨，他薪水已達8萬5千元，獎金又加上1-2萬，但覺得做的事情對個人職涯沒有幫助，抱怨「每天要加班4小時左右，沒有自己的時間」。不過文章一出，馬上引來網友批評。

月薪7萬養家不夠用！他想找副業 過來人揭1點勸退

你的薪水夠負擔日常生活的開銷嗎？一名網友分享，自己的月薪7萬元，但要養2個兒子，覺得生活費不太夠用，好奇是否有推薦的副業，可以利用閒暇時間來學習？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。