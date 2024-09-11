彰化「倉儲管理與堆高機操作班」 60歲待業男搶報名

勞動力發展署中彰投分署勞動學苑將首度開辦「倉儲管理實務與堆高機操作班」，將於9月18日甄試，學員還能直接在訓練場地參加技術士考試，希望為工業區等業者提供人力需求，一名60歲已離開職場5年的趙先生搶先報名，他說希望能為自己爭取重返職場的好機會。

堆高機操作人員是物流和倉儲業中不可或缺的關鍵職務，勞動力發展署中彰投分署為滿足彰化縣彰濱、福興及全興工業區等地區的業界需求，此次開辦「倉儲管理實務與堆高機操作班」，不僅讓學員能熟練操作堆高機，也學習掌握倉儲管理技能。

已搶先報名參訓的60歲趙先生說，他曾擔任倉管人員，但離開職場5年後，最近再度求職時，發現多數公司應徵倉管人員均要求須具備堆高機和電腦相關操作技能，讓他很挫折，後來他發現勞動學苑的職訓班提供包括電腦基礎運用、堆高機操作、職業安全衛生知識、物流概論及倉儲物料管理等，他迫不及待趕快報名，也希望通過178小時的專業培訓，讓自己能考取相關證照，尤其學苑還連結就業中心的專案服務及徵才活動，也是吸引他立刻報名的誘因。

中彰投分署表示，彰化地區倉儲物流公司、製造業及大型零售商的物流部門為管理庫存與提升作業效率，常有堆高機操作人員徵才需求，這些職缺除了要會操作堆高機，也常要求需配合物流管控具備如Excel等電腦技能，因此首次由勞動學苑開辦「倉儲管理實務與堆高機操作班」，職前訓練班178小時訓練課程中皆有教授所需技能。