剛入職秒犯大忌？她無意間和同事透露1事 上班族搖頭：沒多久大家會知道

職場上總會有許多「潛規則」，剛進入新的環境要有所保留，才不會不小心誤觸地雷。近日，一位剛入職的網友便在網上發文，哭訴自己做了一件傻事，原PO分享她某日和同事聊天時，竟然在不經意之間透露了自己的起薪，事後才驚覺這個話題過於敏感，「因為我的起薪好像比那個同事高」。貼文發布後，不少職場前輩紛紛搖頭，「討論薪資或是年終考績都是大忌」。

一位網友在Dcard上發文，表示自己剛進入一間新公司，在和同事聊天時，竟將自己的起薪全盤托出，事後原PO才感到懊悔，「後來想想錢這種事真的很敏感…我是白癡，因為我的起薪好像比那個同事高」。原PO內心的小劇場馬上湧現，開始擔憂對方「會不會看我不順眼，或是想說：（妳）起薪那麼高還不多做點事」，於是她急忙向網友求救，「想問職場前輩的想法」。

貼文曝光後馬上引起熱議，不少上班族紛紛搖頭直呼：「沒多久大家都會知道妳的薪水了」、「大忌喔」、「討論薪資或是年終考績都是大忌」、「有可能會（看原PO不順眼），看對方個性，不過辦公室沒什麼秘密，可能大家都會知道了」、「最常出現的情況是他跑去跟主管要求加薪，說憑什麼妳新來的拿比他高。這點才是公司大家在防的，基本上不會是什麼看妳不順眼這種小事」、「我就是因為工作三年之後，某天跟新來的同事聊薪資，發現他進來的薪水跟我現在一樣，氣到立馬提離職」。

另外，也有網友有善意提醒職場小白，「薪資保密是公司第一要謹慎的事，不管跟妳多要好，都不要說出去」、「當經驗吧，但是如果那同事推工作給妳，記得自保」、「以後被問起相關問題，就回『跟妳薪資差不多』就好」、「應該不至於看妳不順眼，別想太多，但以後真的別跟同事談論薪資」。