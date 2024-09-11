快訊

中捷四維國小站務員突昏倒無生命跡象 警消送醫搶救

8月核心CPI略高於預期…美股道瓊早盤重挫逾700點 台積ADR逆勢上揚

還原救援現場…直升機吊籃故障卡半空 失事飛官再跳海游至海巡艇

剛入職秒犯大忌？她無意間和同事透露1事 上班族搖頭：沒多久大家會知道

聯合新聞網／ 綜合報導
一位剛入職的網友發文哭訴，自己某天和同事聊天時，竟然在不經意之間透露了自己的起薪，事後才驚覺這個話題過於敏感，「因為我的起薪好像比那個同事高」。情境示意圖。圖／Ingimage
一位剛入職的網友發文哭訴，自己某天和同事聊天時，竟然在不經意之間透露了自己的起薪，事後才驚覺這個話題過於敏感，「因為我的起薪好像比那個同事高」。情境示意圖。圖／Ingimage

職場上總會有許多「潛規則」，剛進入新的環境要有所保留，才不會不小心誤觸地雷。近日，一位剛入職的網友便在網上發文，哭訴自己做了一件傻事，原PO分享她某日和同事聊天時，竟然在不經意之間透露了自己的起薪，事後才驚覺這個話題過於敏感，「因為我的起薪好像比那個同事高」。貼文發布後，不少職場前輩紛紛搖頭，「討論薪資或是年終考績都是大忌」。

一位網友在Dcard上發文，表示自己剛進入一間新公司，在和同事聊天時，竟將自己的起薪全盤托出，事後原PO才感到懊悔，「後來想想錢這種事真的很敏感…我是白癡，因為我的起薪好像比那個同事高」。原PO內心的小劇場馬上湧現，開始擔憂對方「會不會看我不順眼，或是想說：（妳）起薪那麼高還不多做點事」，於是她急忙向網友求救，「想問職場前輩的想法」。

貼文曝光後馬上引起熱議，不少上班族紛紛搖頭直呼：「沒多久大家都會知道妳的薪水了」、「大忌喔」、「討論薪資或是年終考績都是大忌」、「有可能會（看原PO不順眼），看對方個性，不過辦公室沒什麼秘密，可能大家都會知道了」、「最常出現的情況是他跑去跟主管要求加薪，說憑什麼妳新來的拿比他高。這點才是公司大家在防的，基本上不會是什麼看妳不順眼這種小事」、「我就是因為工作三年之後，某天跟新來的同事聊薪資，發現他進來的薪水跟我現在一樣，氣到立馬提離職」。

另外，也有網友有善意提醒職場小白，「薪資保密是公司第一要謹慎的事，不管跟妳多要好，都不要說出去」、「當經驗吧，但是如果那同事推工作給妳，記得自保」、「以後被問起相關問題，就回『跟妳薪資差不多』就好」、「應該不至於看妳不順眼，別想太多，但以後真的別跟同事談論薪資」。

相關新聞

剛入職秒犯大忌？她無意間和同事透露1事 上班族搖頭：沒多久大家會知道

職場上總會有許多「潛規則」，剛進入新的環境要有所保留，才不會不小心誤觸地雷。近日，一位剛入職的網友便在網上發文，哭訴自己做了一件傻事，原PO分享她某日和同事聊天時

傳產徵才都用騙的？他去面試才知要「輪班」 過來人曝長期缺人原因

不少工作都是面試後，才得知詳細工作內容及公司規定。

AI將顛覆既有工作 研究：未來工作更需要高學歷人才

AI 與自動化取代人類工作不再只是危言聳聽，美國政府也證實這將是必然趨勢，估計未來十年，美國可能會減少 60 萬個中產階級職位，而新增職位將更需要高等教育學歷。

值得嗎？月薪85K男毫無自由嘆工作沒意義 網揪1點酸：站著說話腰不疼

許多人都喜歡錢多事少離家近的工作，不過日前一名網友抱怨，他薪水已達8萬5千元，獎金又加上1-2萬，但覺得做的事情對個人職涯沒有幫助，抱怨「每天要加班4小時左右，沒有自己的時間」。不過文章一出，馬上引來網友批評。

月薪7萬養家不夠用！他想找副業 過來人揭1點勸退

你的薪水夠負擔日常生活的開銷嗎？一名網友分享，自己的月薪7萬元，但要養2個兒子，覺得生活費不太夠用，好奇是否有推薦的副業，可以利用閒暇時間來學習？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

半導體業超高薪職務出爐！下游國內業務月薪都有近6萬

AI熱潮爆發，明顯帶動半導體薪資成長。104人力銀行10日發布最新資料顯示，觀察近10年20萬筆半導體產業求職會員薪資，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。