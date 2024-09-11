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傳產徵才都用騙的？他去面試才知要「輪班」 過來人曝長期缺人原因

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在人力銀行找到作業員職缺，但面試後卻發現跟徵才內容不符，甚至到面試尾聲他提問時才得知，令他相當傻眼。示意圖／ingimage
有網友在人力銀行找到作業員職缺，但面試後卻發現跟徵才內容不符，甚至到面試尾聲他提問時才得知，令他相當傻眼。示意圖／ingimage

不少工作都是面試後，才得知詳細工作內容及公司規定。一名網友在人力銀行找到作業員職缺，徵才內容寫的是日班，但面試後卻發現跟徵才內容不符，甚至到面試尾聲他提問時才得知，令他不禁直呼，「是我太草莓嗎？還是傳產變了？」

一名網友在Dcard「工作板」發文，他在人力銀行找到南部的現場作業人員職缺，徵才內容標明是早班，他做了6~7年傳產內心已預設好會常常加班。他去第一間公司面試時，人資表示，由於找不到人所以才開日班職缺，現場人員都是輪班，但剛進公司會先幫他排在日班。第二間公司則表示，一般都是每日常態加班和星期六，一個月要上星期六的班2次以上。

原po表示，這些談話都是面試接近尾聲時，他提問才得知的，令他不禁懷疑，自己是否太草莓，「為什麼傳產徵才都這麼不誠實」。

網友紛紛表示，「就是找不到人，所以用騙的，等著我們去踩地雷」、「老闆：現在年輕人都吃不了苦，我當初一個人創業什麼都自己來，現在只是要求他們做一點點事情就離職，真的世風日下一代不如一代。吃苦套餐：基本薪資+常態加班+老闆認為的勞基法」、「我在北部，也應徵過傳產，就是用騙的，標榜的薪資都是用加班費加上去的，所以永遠缺人，不過聽說傳產業會開始用外勞來代替台灣人了」、「先騙進來再說，很多工作根本不誠實」、「把人騙進來啊！當你開始質疑是不是自己太草莓太弱，就代表他們成功pua了」、「感覺像是在找奴隸，越奴越愛的那種，在他們眼中那個加班，不是加班是正常上班」。

過來人分享經驗，「自己也是在南部傳產業打滾許久，大小公司都待過，個人認為你問的都沒問題，就是公司體制有問題，可是說真的，現場作業若是只有純日班，薪資上就不怎麼好看，多的是靠每日加班2-4小時，週六再加一整天」、「南部傳產+1，辦公室內鬥也很可怕，只有三個人在做事也要搞派系鬥爭，老闆愛徒都有免死金牌」。

職缺 面試

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