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值得嗎？月薪85K男毫無自由嘆工作沒意義 網揪1點酸：站著說話腰不疼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨工作雖然高薪，但不自由。示意圖／ingimage
一名網友抱怨工作雖然高薪，但不自由。示意圖／ingimage

許多人都喜歡錢多事少離家近的工作，不過日前一名網友抱怨，他薪水已達8萬5千元，獎金又加上1-2萬，但覺得做的事情對個人職涯沒有幫助，抱怨「每天要加班4小時左右，沒有自己的時間」。不過文章一出，馬上引來網友批評。

一名網友在Dcard發文表示，他的月薪8萬5千元，工作獎金每月有1-2萬，但他做得不開心，因為認為這份工作對個人發展沒意義。原PO抱怨「這份工作是責任制，要加班4小時，我全部的時間都放在工作上了，沒辦法增進自我，如果扣掉固定運動時間，就沒有其他時間唸書了」。

文末原PO表示，他之前有一份工作薪水是5-6萬元，雖然比現在工作少，但可以在下班後有充分時間培養興趣，讀書增進英文能力，他迷惘「如果沒有車貸、房貸的壓力，難道相對高一點的薪水，就要放棄我的生活嗎？」

對此，有過來人回應「月薪5-6萬跟8萬5的差距不叫一點點，這差距是某些人一個月的月薪，所以領到這樣的差距你勢必就要犧牲。這個犧牲到底值不值得，我覺得要看8萬5千元這份工作的累積是不是能讓你未來更有選擇」。

也有網友直言不諱「薪水都8萬5千元了，還要增進到哪裡，真是站著說話腰不疼，但如果沒有經濟壓力、想多點個人生活時間的話是可以換啦」、「其實不用太累真的還好，我做過12至14小時，月休6天，每天開晚會，底薪1萬7千元，承攬制，其他靠獎金。但獎金要分6期，真的做心酸的，感覺每天醒來，只有一個小小的早餐時間，就要去上班了」。

加班 月薪 薪水 責任制

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