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月薪7萬養家不夠用！他想找副業 過來人揭1點勸退

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己的月薪7萬元，但要養2個兒子，覺得生活費不太夠用，好奇是否有推薦的副業，可以利用閒暇時間來學習？示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己的月薪7萬元，但要養2個兒子，覺得生活費不太夠用，好奇是否有推薦的副業，可以利用閒暇時間來學習？示意圖／Ingimage

你的薪水夠負擔日常生活的開銷嗎？一名網友分享，自己的月薪7萬元，但要養2個兒子，覺得生活費不太夠用，好奇是否有推薦的副業，可以利用閒暇時間來學習？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard表示，自己目前35歲，是一名公務員，月薪約7萬元，育有2子，覺得薪水不太夠用。雖然月薪穩定，但覺得工作沒有什麼成就感，也沒什麼發展性，好奇有沒有推薦可以學習的副業？

貼文一出後，多數網友都提醒公務員兼差可能違法，紛紛表示「問題不是公務員嗎？你能做什麼兼職？」、「公務員兼職的限制蠻多的，建議先研究一下，或是掛到太太名下」、「你好，你公職做副業就是小心觸法」、「公職不能兼差，不要因小失大，請配偶去上班吧」。

此外，有不少網友給出實用建議，紛紛回應「配偶隨便上個行政班，一個月3萬多塊也算小補血，你根本沒必要去挑戰兼職紅線」、「7萬她怎麼敢待在家，我準老公目前也是7萬，我5萬我們都覺得不夠花」、「請老婆去工作就是最好的副業了」、「嫂子必須走出舒適圈」。

公務員 月薪 薪水

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