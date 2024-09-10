半導體協力商康法嘉義廠啟用 提供300個就業機會

瑞典康法集團在嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區建置新廠今天啟用，提供半導體產業需要的空氣濾網再生服務；康法表示，目前嘉義廠已僱用120名員工，計畫增至300名。

半導體產業供應商康法（Camfil）公司新廠，今天舉行落成典禮，嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、國民黨籍立委員王育敏及地方人士近百人出席。

康法公司執行長西蒙斯（Mark Simmons）致詞表示，選擇嘉義作為全球最大的AMC濾網再生服務中心主要原因是具有優越的地理位置，使康法得以最快的速度與效率服務半導體客戶。

台灣康法公司總經理林清均表示，嘉義新廠面積廣達3000坪，是一座綠色建築，符合環境友善的企業經營理念。目前已聘120名員工，計畫增至300人。

林清均說，2003年瑞典康法集團在台成立「台灣康法股份有限公司」，為半導體、生命科學、醫院、石化產業等提供高品質潔淨空氣解決方案。

翁章梁接受媒體聯訪說，康法公司在半導體產業中扮演重要角色，產品在全球具有領導性地位。隨著台積電在嘉義投資興建2座CoWoS先進封裝廠，未來將成為串聯中科與南科園區的半導體產業樞紐，進一步強化西部科技廊帶實力，帶來更多就業機會。