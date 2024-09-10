失業勞工子女就學補助 輸入身分證號可線上申辦

勞動部今天說，113學年度第1學期失業勞工子女就學補助今天起受理申請，且這學期起也新增輸入身分證號及健保卡號可線上申請管道，並新增簡訊通知，避免申請人疏漏訊息。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨在勞動部例行業務報告中指出，為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，113學年度第1學期補助從10日開始受理，至10月11日截止申請。

謝倩蒨說，只要是非自願離職失業勞工在10月11日前仍未就業且失業期間達1個月以上（9月11日前失業），並經核付就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼者就可申請；如果是10月11日前已就業，但在去年10月11日至今年10月10日經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且這段期間就業期間未超過3個月者，也可提出申請。

補助金額部分，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助新台幣4000元，私立高中職子女每名補助6000元；公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。

此外，對於獨力負擔家計（如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

謝倩蒨也提到，這學期開始有推動簡政便民措施，原本線上申辦僅能以自然人憑證提出申請，現在也可透過輸入「身分證號及健保卡號」方式於線上提出申請，且以自然人憑證提出申請者，可於線上選擇透過My Data平台直接取得戶籍資料，節省申請人往返戶政單位時間。

此外，為了增加民眾即時取得補助訊息，謝倩蒨說，從這學期開始，除寄送紙本申請資料給前一學期符合資格者，也新增以簡訊方式主動提醒，且申請人的申請文件如需補件或於寄送審核結果通知時，除了原有紙本外，也將同時以簡訊通知，讓申請人能即時接收重要訊息。

謝倩蒨提醒，勞動部與教育部的就學減免或補助方案不能同時請領，對失業勞工子女就學補助有需求者，今天起可到勞動部失業勞工子女就學補助線上申請系統下載申請書，列印後以掛號郵寄至勞動部或利用線上申請系統於線上提出申請。