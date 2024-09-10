快訊

選iPhone 16還是iPhone 15？1圖看9點規格比較 電池、鏡頭、AI功能有感

小磨坊出包！食藥署：「小茴香子」農藥超標3倍 退運2.4萬公斤

獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半導體業超高薪職務出爐！下游國內業務月薪都有近6萬

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
半導體上中下游前五大高薪職務。 圖／104人力銀行提供
半導體上中下游前五大高薪職務。 圖／104人力銀行提供

AI熱潮爆發，明顯帶動半導體薪資成長。104人力銀行10日發布最新資料顯示，觀察近10年20萬筆半導體產業求職會員薪資，2024年平均月薪5.9萬，在63個產業中，僅次於電腦及消費性電子製造業、排行全產業第二。

若依地區，北部半導體平均月薪突破6萬、中南部逾5萬；依職務，上游產業的類比IC設計工程師平均月薪逾10萬，下游產業的國內業務平均月薪5.8萬，擠進下游產業的前五大高薪職務，也為非理工科系最有機會切入的半導體高薪職務。

104人力銀行大數據顯示，2024年半導體平均月薪5.9萬，年增幅4.6%，高於去年增幅2.8%，2024年半導體景氣回溫加上AI帶動產業應用發展，企業留才攬才更願意提升從業人員薪資；看長期，近五年半導體業薪資增幅15%，居五大高薪產業（電腦及消費性電子製造、鞋類/紡織製品製造、投資理財、軟體網路業）的最大增幅，顯見半導體產業依舊為近年台灣經濟的重要支柱。

此外，104人力銀行大數據還顯示，2024年半導體各地區平均月薪，北部6.2萬最高，中部5.3萬，南部5.4萬；各區增幅，受惠於2023年南科產值超越竹科，南部半導體薪資年增幅5.5%居各區之冠。

至於在半導體產業鏈上中下游的15個高薪職務中，有14個為工程師，以上游類比IC設計工程師平均月薪10.4萬最高，在上、中游從事類比或數位IC設計職務，薪資可達9.2萬以上；演算法開發工程師薪資9.2萬，與2023年平均月薪8.4萬相比，薪資成長近10%；唯一非工程師的職務為下游國內業務，薪資5.8萬，是非理工科系投入半導體爭取高薪的切入點。

半導體 薪資

延伸閱讀

月薪3萬怎麼買iPhone 16？ 網提3大解方：有望0元入手

逾60萬月薪藏極高風險！引導船隻進入高雄港港口 引水人嘆：出海像在賭命

南部想找月薪60K不加班職缺？ 網曝：2工作能達年薪百萬

林保署花蓮分署徵新血！將正取13森林護管員 月薪上看48K加津貼

相關新聞

注意！中秋節各行業送禮禁忌一次看 「他們」超怕收到鳳梨酥

中秋節是我國三大節慶之一，yes123求職網發言人楊宗斌10日提醒，除了「送禮送到心坎裡」，某些行業的「送禮禁忌」更需要...

半導體業超高薪職務出爐！下游國內業務月薪都有近6萬

AI熱潮爆發，明顯帶動半導體薪資成長。104人力銀行10日發布最新資料顯示，觀察近10年20萬筆半導體產業求職會員薪資，...

上班族最期待收到的中秋禮 「百貨、超商禮券」超人氣

中秋節不僅企業會對外送禮，根據yes123求職網10日發布的調查還顯示，有六成七的上班族透露，「曾經」因為公務原因而「收...

不用談心…但要懂應對！專家曝「職場生存」最重要的8種人際相處能力

在職場裡，這是個本來就充滿挑戰的環境，除了本身的工作技能和專業之外，有時連人際上的相處也充滿了諸多考驗。事實上，一個好的職場人際關係，不僅能讓做起事來事半功倍，你也能因為和同事相處得宜，上班更快樂。

月休8天有獎金…火鍋店缺工找不到人 眾人見薪資酸：在台北會餓死

時常聽到不少行業都在缺工，而缺人的理由不外乎薪水太少、福利太低等。有一名網友PO出一間火鍋店徵人的訊息擷圖，工作時間是9個小時，薪資含全勤是34000元以上，還有一些福利等，但卻一直徵不到人，讓他相當疑惑。

南部想找月薪60K不加班職缺？ 網曝：2工作能達年薪百萬

人人都希望能夠拿到「錢多事少離家近」的夢幻工作，日前有位網友表示，他在南部生活，好奇有什麼樣的工作「不需要靠加班，也能夠月薪6萬以上？」對此，有內行網友回應「在南部只要肯輪班就有了」、「跑船或大貨車司機也可以月薪破10萬」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。