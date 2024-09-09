月休8天有獎金…火鍋店缺工找不到人 眾人見薪資酸：在台北會餓死

時常聽到不少行業都在缺工，而缺人的理由不外乎薪水太少、福利太低等。有一名網友PO出一間火鍋店徵人的訊息擷圖，工作時間是9個小時，薪資含全勤是34000元以上，還有一些福利等，但卻一直徵不到人，讓他相當疑惑。

原PO在PTT發文表示，自己常常到內湖這間火鍋店用餐，日前看到店家徵才訊息，職缺是2人，分為早班跟晚班兩個時段，早班是上午11點到晚上8點，晚班是下午1點到晚上10點，都是9個小時，而開出的薪水是34000以上（含全勤）。除此之外，休假是排休，一個月可以休8天，其他待遇還有免費供餐、公司聚餐、員工折扣、全勤獎金、三節禮金、年終獎金等福利。

工作內容其實不難，只要負責擺盤、出餐、備料、桌邊炒肉、洗碗、維護廚房清潔等工作，另外完成主管交代事項、收桌、帶位、結帳就可以了。原PO說工作內容簡單，卻一直找不到人，讓他每次去吃都要等，不是沒人結帳，就是沒人擦桌帶位，老闆也相當無奈。原PO對此也很好奇「這樣是有給很爛嗎？怎麼都沒人要來？」

貼文一出，不少人看到薪資全都搖頭，「台北34K會餓死」、「38K吧…在內湖耶」、「全勤才3萬4？」、「講真的，開這種薪水，會來應徵的通常都是走投無路，找不到其他工作的人」、「34000這什麼鳥數字，我寧願去超商大夜班」、「34K遲到還會被倒扣全勤，以為領很多喔」、「34K真的不如去跑外送，還不用看臉色」、「現在正職沒4誰要做」、「台北34K怎麼活？」、「屏東火鍋都開35000 up了」。

還有人對工作內容頗有微詞，「哪裡簡單了？內外場都要跑一天9小時」、「這工作內外場都要忙」、「要不要看月休幾天？每天幾小時？」、「這個還要桌邊服務，有點硬」、「火鍋店還有什麼桌邊？不就鍋端上去開瓦斯而已？」