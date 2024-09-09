南部想找月薪60K不加班職缺？ 網曝：2工作能達年薪百萬

人人都希望能夠拿到「錢多事少離家近」的夢幻工作，日前有位網友表示，他在南部生活，好奇有什麼樣的工作「不需要靠加班，也能夠月薪6萬以上？」對此，有內行網友回應「在南部只要肯輪班就有了」、「跑船或大貨車司機也可以月薪破10萬」。

一名網友在Dcard發文表示，他今年25歲，在高雄的傳產工廠工作，傳產不靠加班就有6萬的職缺是少數，而他也在思考「跳脫傳統產業」，因此向網友拋問「在南部有什麼除了傳產與業務性質的工作，可以不靠加班也能達月薪6萬以上嗎？」

文章曝光後，有職場老鳥回應「在南部的話輪班工作就有月薪6萬，如果沒有背景也不想輪班，可以嘗試跑船，沒什麼機會花錢，又可以賺到滿多錢的」、「傳產薪水最高的是跑船跟大貨車司機了，兩種工作都破10萬」、「電焊員工月薪達到10萬以上，鷹架工月薪有8-9萬」、「南部國營月薪就有6萬以上了」、「高考公務員、國營職員、公股銀行，這些都要考試跟全國分發或選區考試，有可能留在南部，薪水也可以高於6萬」、「不知道你學經歷如何，但月薪6萬左右，台南科學園區的應屆畢業生就有了吧，或是國小老師稍微累積一下年資就有」。

還有過來人推薦「當兵吧，真的沒有想像中的不好，煩惱就是除了特定時候比較不自由，每天就是運動、寫公文，景氣好不好的紛紛擾擾與你無關。你要6萬的薪水，你就算很省，也才省個4萬左右，但當兵你要很省，給你4萬你還真的能存4萬」。