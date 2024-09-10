不用談心…但要懂應對！專家曝「職場生存」最重要的8種人際相處能力

這些在職場上的基本溝通技能，如果能具備，在工作上會更自在。

在職場裡，這是個本來就充滿挑戰的環境，除了本身的工作技能和專業之外，有時連人際上的相處也充滿了諸多考驗。事實上，一個好的職場人際關係，不僅能讓做起事來事半功倍，你也能因為和同事相處得宜，上班更快樂。

無論從事哪個行業，人際交往能力都非常重要，專家強調，好的人際關係，對於幫助同事和客戶之間的發展有很大的益處，也能營造更好的職場環境。

也許，你未必要在職場上和他人談心，但以下一些最基本的人際交往技能，每個人都應該學習：

1、鍛鍊自我意識

一般來說，自我意識意味著一個人能夠非常清楚地知道自己的感受，以及為什麼會產生某種特定的感受。自我意識屬於情緒智商的範疇，情緒智商主要包含自我意識、情緒、同理心以及建立關係。

了解自己的感受和情緒，可以幫助自我認識到，無形中透過言語或非言語傳遞給他人的訊息，如果員工缺乏自我意識，很可能不利於人際上的溝通，且會產生諸多問題。

2、認識非語言訊息

在職場上，其實有許多的非語言訊息，而這些訊息經常是溝通上常被忽視的橋樑，事實上，非語言訊息可以讓職場關係更牢固，也可能損害彼此的關係，這取決於使用的方式和當下發生的情境。

這些非語言訊息包含眼神接觸、面部表情、肢體語言和手勢等，有時非語言訊息傳遞出的信號，比言語還要更誠實。

3、尊重他人

專家表示，尊重對於培養正向的關係和積極的工作環境有極大的幫助，在一項調查中，尊重也是影響工作滿意度的首要因素。

然而，並非所有的老闆、主管都可以建立一個鼓勵尊重的工作環境，畢竟在大部分的情況下，這些上司可能就是最不尊重人的罪魁禍首。

在工作場合的尊重，可以透多許多方式來實現，包含對員工的努力表示讚賞、表現出感謝和禮貌、傾聽別人的意見、尊重他人的想法和意見，即便對方和你意見不同、不貶低和污辱他人、不將他人的成就歸功於自己、不在出事時就持續卸責等。

4、展現自我的同理心

對他人抱持著同理心，是在工作場所建立關係的重要關鍵，因為同理心能幫助自己顧慮他人的想法、感受和需求，建立同理心的練習，人緣也會更好。

而同理心、積極傾聽和強大的溝通技巧，對於在職場上的談判策略也很有用。

5、成為清晰的溝通者

無論在職場上的任何位置，溝通都是在工作上非常重要的組成部分，也是任何個人或商業關係的主要關鍵。專家說，擁有有效的溝通技巧，往往是成功和失敗的差異。

好的溝通不僅能帶來更多的商業機會，在職場上的溝通管道暢通時，也能減少許多問題。

6、積極傾聽

積極傾聽的重要性是每個人都非常清楚的，每一次對話都是一種吸收、學習，畢竟人人都會對一件事情有自己獨特的見解、經驗和觀點，在傾聽的過程當中，可以學習和成長，開放心態和接收他人的意見，有非常大的益處。

7、行為得體

在工作場合中，行為得體是非常重要的，當一個人擁有愈得體的表現，他也會愈受到同事的歡迎，這些準則基本上包含準時、友善、尊重、禮貌、具有合作精神、擁有積極態度、勇於承擔責任等。

8、接受他人的建議與回饋

接受他人的建議和回饋，對於自己職業的成長是非常重要的，然而，沒有人喜歡受到批評的感覺，所以心態上認為是回饋或批評的差異非常重要。

如果抱持著開放態度，並樂於接受回饋，這將幫助自己在學習過程中不斷進步和成長，而且對整個職場的風氣也非常重要。

（本文出自2024.09.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）