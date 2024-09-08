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她怨南部托嬰老師低薪控恐「傷害親師關係」 網共鳴：血汗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示南部托嬰老師低薪又工作量大。 示意圖／ingimage
一名女網友表示南部托嬰老師低薪又工作量大。 示意圖／ingimage

日前有一名女網友在論壇發文表示，自己畢業後從事托嬰老師一職，搬到南部後發現托嬰老師薪水低，不到3萬6千元，卻有大量的工作要做，原PO為此憂慮家長會因老師的低薪質疑其專業能力，親師間的信任感會因此受損。貼文引起同業認同，但也有原先從事護理師的網友認為托嬰老師的工作相對壓力小。

原PO在Dcard以「請益 南部的托嬰老師薪水真的慘」為題透露，自己原本在台北當托嬰老師，當時就已經覺得此職位的薪水最多35～36K很低，不料南下找工作才發現當地薪水甚低，更指北部的薪資在當地完全不可能出現。

原PO補充，雖然她能理解托嬰老師的薪水被各地薪資水準與文化、當地政府給多少育兒津貼直接地影響，但還是無法接受，「那麼血汗大量的工作內容，換來這麼一點錢」。原PO也擔憂家長看到托嬰老師的低薪，會懷疑托嬰中心因徵不到人，最後請到不專業的老師，或者認為低薪會導致照顧品質不好，間接地對親師間的信任感有負面影響。

有同業分享自己遇過的負面經驗，「現職托嬰中心老師路過，這行根本超慘，低薪血汗勞工，台中也幾乎都是開30000，扣除勞健保剩下28800，每天工時10小時，說中午可以休息2小時，要清潔消毒、寫聯絡簿、顧不睡覺和一直哭的（孩子），也不能外出買午餐，這樣是有休息到嗎？假日還有撥出時間做學習檔案、整理照片」、「我8年多前也在托嬰中心， 當時學校底薪給16000元，我是學校老師裡面薪水最高的28000元，還沒扣勞健保，每天超過12小時，能到28000元是靠違法達到的」。

但也有曾任護理師的網友認為當托嬰老師有些好處，「也是現職托嬰中心老師，本來是護理師，剛入行2個月，目前在台南，薪水大約37K，工時9.5，中午可以真的午睡1小時，覺得唯一支持我上班的動力就是小孩很可愛而已，跟醫院比起來壓力沒有那麼大，也可以見紅休」。

低薪 托嬰 薪資

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