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女大生暑假打工扣完勞健保「薪水僅領10元」 過來人曝暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
娃娃機店示意圖，非文中報導當事店家。聯合報系資料照片／記者張睿杰攝影
娃娃機店示意圖，非文中報導當事店家。聯合報系資料照片／記者張睿杰攝影

一名女大生在Dcard揭露，今年暑假前往某家知名娃娃機店打工，以目前勞動部規定的最低時薪183元來說，值班6小時應該要領到1098元的薪水，想不到老闆聲稱需扣除勞健保1088元，導致她只領到10元的工讀金，引發熱議。

原PO以「扣完勞健保薪水只有10元」為題發文，指出今年暑假有到某家知名娃娃機店打工，8月份店長只安排她上班6小時，以時薪183元計算，照理說薪水總共會有1098元，沒想到後來老闆表示要從中扣除1088元的勞健保費用，「所以我8月薪水只有10元」。

原PO感到相當無助，直呼自己是剛上大學的準大一新生，目前還不清楚勞健保該怎麼算，「但是我還要生活，能詢問這是什麼情況嗎？」

貼文一出，有網友表示，「不如回家幫媽媽按摩肩膀」、「幫媽媽洗碗、掃地、拖地、買菜、擦桌子、幫爸爸搥背、撒個嬌都有幾千了」、「老闆看妳學生好欺負吧」、「可以離職了，6小時是在侮辱人呢，只是綁著妳然後又給妳扣勞健保的工資」。

有網友分析，公司可能直接幫原PO加保一整個月，而原PO打工時數太少，才會發生薪水被扣到只剩10元的窘境，怒批「根本找免費勞工，6小時扣完根本沒有錢。因為勞保是用入職月份算，妳就算只上1天班6小時，但妳的紀錄8月1日就在就職狀態，他們就要幫妳保勞健保，扣完就沒了，但妳也沒辦法說什麼，他們是正常幫妳保勞健保，妳就趕快辭職吧……一個月6小時真的在欺負人」。

有網友提醒原PO，「臨時工跟正職的勞健保算法不一樣，他（老闆）是用領月薪的人去算，可以打給勞工局申訴」、「工讀跟正職的勞保不一樣欸，他們會計是不是故意扣妳薪水啊？」、「6小時是一天嗎？我們公司工讀一天的勞健保是2x元，不可能只排妳上一天班，就幫妳保整個月吧？如果是的話就是他們的疏失⋯⋯」、「沒給薪資明細？有問題啊，繼續向老闆索要，並順手檢舉」。

有網友提出目前可行的解方，呼籲原PO去查「健保快易通」和「勞保局e化服務系統」，「用這兩個在家就可以查詢勞健保，去查看看到底有沒有保，給妳保多少錢的」、「高保對雇主只有壞處沒好處，在金額高低質疑沒什麼意義，還不如直接懷疑扣錢沒保」。

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