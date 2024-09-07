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凍漲太久⋯技能檢定7職類費用擬調漲 明年1月上路

聯合報／ 記者葉冠妤張博瑞／台北即時報導
技能檢定7職類費用擬調漲。情境示意圖。圖／Ingimage
技能檢定7職類費用擬調漲。情境示意圖。圖／Ingimage

物價通膨，連技能檢定考試費用也挺不住了！因物價通膨導致材料費上漲，勞動部擬調整全國術士技能檢定汽車修護、車輛塗裝、自來水管配管及太陽光電設置等七職類的術科費用，依職類別調漲50元到480元不等。最快明年元月起上路。

勞動部勞動力發展署日前預告技術士技能檢定規費收費標準修正草案，因應物價通膨，擬調漲汽車修護、車輛塗裝、自來水管配管、職業潛水、車床-車床項、電腦輔助機械設計製圖及太陽光電設置七職類的術科技能檢定費用。調整費用從50元至480元不等，以車輛塗裝乙級的費用從3200元調至3680元最多。

發展署說，技能檢定開辦258職類級別，這次預告修正術科測試收費的職類級別，有一半以上超過10年未調整收費。以車輛塗裝職類乙級為例，該職類級別自民國91年迄今未調，但漆料類物價指數從91年至111年漲幅高達52%，原應調漲930元，但為降低應檢人經濟負擔，這次僅納入材料費調漲部分，調漲額度降至480元。

發展署指出，近3年平均報考人數約9956人次，平均報檢人次約2.19%。後續進行法制作業後才正式公告，最快將於明年元月起適用，不影響今年報檢考生。

對於技檢術科費用調整，成大台南高工退休校長陳啟聰說，因應術科測試材料價格調漲，調整收費標準在所難免，因為機器成本、保養費用的確很高，但對學生而言，報名費用提高是一種負擔，建議未來可區分在校學生、社會人士考生，報名費因應身分有所不同。

勞動部 調漲 通膨

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