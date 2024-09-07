她領薪驚見「內含伙食津貼」啥操作？內行人曝關鍵：對勞工有利

你有注意過自己的薪資單嗎？一名網友分享，薪資單上除了本薪外，還有列上伙食津貼，才等於實領薪水，不解這個做法有什麼用意？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「為什麼薪資要拆成本薪和伙食津貼？」發題，指出公司開的薪資是A，但薪資單上本薪+伙食津貼才會等於A，不理解這個操作的用意是什麼？

貼文一出後，多數網友都給出解答，紛紛表示「伙食津貼是免稅額哦」、「是為了幫你免稅喔，是對員工有利的，跟勞健保那些沒關係」、「伙食津貼不用報稅，沒什麼不好阿」、「好公司的伙食津貼單純是申報帳目上用，是免稅所得，讓你節稅用」、「是好的，但像傳產或者一些不好的公司，會用底薪去算你的獎金，正常好公司是會用全薪去算」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「你年終的時候就只給底薪，不給伙食」、「年終獎金會用本薪計算！公司省錢」、「這樣你加班什麼的薪水就能爆炸低喔」。