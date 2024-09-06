社會創新招募生力軍！由台中市政府社會局委託辦理的台中社會創新實驗基地，6日在第四市場舉辦「2024年中部社會創新職涯博覽會」，包含影像視覺設計、長照、醫療設備規劃、電商服務系統建置、弱勢兒童教育、 地方文化創生及多元經濟培力等，共12個社創團隊提供工作職缺。

今天的活動，吸引近百位青年、壯世代、二度就業婦女和轉職者等對象參加，共同探索社會創新的應用與發展。

社會局表示，社會創新的工作內容相當多元，例如環島走部落有限公司，希望讓大眾認識與尊重原住民文化，進而實現文化保護與經濟發展的雙重目標。公司透過平面設計和影片推動原住民文化現代化，這次開出「攝影助理」和「設計助理」職缺。

投入青少年服務20年的財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會，招聘「生活輔導員」和「青少年輔導員」，希望通過長期陪伴與專業輔導，幫助孩子建立自信與歸屬感，實現改善弱勢群體生活的社會責任。

今日活動邀請職涯相談室創辦人陳惟邦，講解「社會創新組織所需的履歷及面試技巧」，幫助求職者提升職場競爭力，提升生活品質，穩定經濟收入。

財團法人永齡慈善教育基金會顧問蔡佳芬分享「永齡媽媽築夢家」案例， 倡議社會大眾透過工作設計等方式，協助更多媽媽重回職場。

104高年級事業營運處總監葉卉婷則以「缺工時代下的職涯轉機」為題，說明中高齡工作者面對的職場挑戰，鼓勵企業創新文化與制度面，給予壯世代更多尊重與鼓勵。

藺子工作室創辦人廖怡雅復育藺編產業，打造品牌，增加當地就業機會，希望年輕人多多投入不同的工作場域，讓傳統工藝源遠流長。

社會局指出，社創基地持續推廣社會企業責任與永續發展理念，關注與實踐社會創新議題，致力打造互助共好的城市，更多資訊可瀏覽查詢「臺中社會創新實驗基地」臉書粉絲專頁及官方網站，也可至Apple Podcast、Spotify、KKBOX等各大平台收聽「蛤?什麼是社會創新?」Podcast 節目，瞭解更多社會創新品牌故事。

此次參與徵才活動的12個社會創新團隊，包括如峰數位設計、希均公司、別是巴教育公司、環島走部落公司、台灣愛陌生安全推廣協會、狂夢藝術。