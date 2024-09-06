台中市社會創新博覽會登場 12個團隊提供多元職缺
社會創新招募生力軍！由台中市政府社會局委託辦理的台中社會創新實驗基地，6日在第四市場舉辦「2024年中部社會創新職涯博覽會」，包含影像視覺設計、長照、醫療設備規劃、電商服務系統建置、弱勢兒童教育、 地方文化創生及多元經濟培力等，共12個社創團隊提供工作職缺。
今天的活動，吸引近百位青年、壯世代、二度就業婦女和轉職者等對象參加，共同探索社會創新的應用與發展。
社會局表示，社會創新的工作內容相當多元，例如環島走部落有限公司，希望讓大眾認識與尊重原住民文化，進而實現文化保護與經濟發展的雙重目標。公司透過平面設計和影片推動原住民文化現代化，這次開出「攝影助理」和「設計助理」職缺。
投入青少年服務20年的財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會，招聘「生活輔導員」和「青少年輔導員」，希望通過長期陪伴與專業輔導，幫助孩子建立自信與歸屬感，實現改善弱勢群體生活的社會責任。
今日活動邀請職涯相談室創辦人陳惟邦，講解「社會創新組織所需的履歷及面試技巧」，幫助求職者提升職場競爭力，提升生活品質，穩定經濟收入。
財團法人永齡慈善教育基金會顧問蔡佳芬分享「永齡媽媽築夢家」案例， 倡議社會大眾透過工作設計等方式，協助更多媽媽重回職場。
104高年級事業營運處總監葉卉婷則以「缺工時代下的職涯轉機」為題，說明中高齡工作者面對的職場挑戰，鼓勵企業創新文化與制度面，給予壯世代更多尊重與鼓勵。
藺子工作室創辦人廖怡雅復育藺編產業，打造品牌，增加當地就業機會，希望年輕人多多投入不同的工作場域，讓傳統工藝源遠流長。
社會局指出，社創基地持續推廣社會企業責任與永續發展理念，關注與實踐社會創新議題，致力打造互助共好的城市，更多資訊可瀏覽查詢「臺中社會創新實驗基地」臉書粉絲專頁及官方網站，也可至Apple Podcast、Spotify、KKBOX等各大平台收聽「蛤?什麼是社會創新?」Podcast 節目，瞭解更多社會創新品牌故事。
此次參與徵才活動的12個社會創新團隊，包括如峰數位設計、希均公司、別是巴教育公司、環島走部落公司、台灣愛陌生安全推廣協會、狂夢藝術。
以及永吉搬家起重行、迅禾數碼整合公司、地賜市場公司、社團法人臺中市大恆樂齡協會、八福銀髮服務公司及財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會。
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