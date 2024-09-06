外送上樓有難處？他外送兼職曝：即使樂意遇「這狀況」將少接單

日前有一名網友在論壇透露自己是「熊貓兼職」的外送員，並說明若將外送送上樓可能面臨的困境，原PO指出有人會麻煩自己將商品送上樓，卻又不接電話、不看訊息，甚至留空號的電話號碼，在等待回覆的時間便可以多接1～2份單，貼文一出引起同業贊同，也有人擴大呼籲公司源頭解決問題。

原PO在Dcard以「工作心得 外送員」為題發文表示，自己近期為了多賺外快，利用下班時間做起熊貓兼職，看到網路上抱怨外送員的文章，內心有些感觸，原PO說自己最常看到關於「外送不送上樓」、「外送員不能等待」的抱怨，對此原PO指出，對於外送員而言，最好的情況就是外送到管理室後拍個照就能離開，並說明自己其實樂意幫忙將商品外送上樓，因為「不差那幾分鐘」，但原PO對於「時間」這項因素也補充，遇過很多人麻煩外送員送上樓，卻對外送員的電話與訊息不理不睬，也有人留空號的電話號碼，原PO直言，「大家也都知道本來送越多單越多錢，所以我相信沒有外送員是不急的」，更透露因顧客的不留心多等的10至20分鐘，就可以接至多2份單。

因為這些工作經驗，原PO平時叫外送時，會時時留意外送員的動態，不僅是為了即時拿到商品，也是為了外送員方便，原PO也坦言不好的外送員可能存在，就像自己也遇過「比較差的」顧客，但是反之，也會有態度與服務俱佳的外送員，以及「很多非常好的」顧客，像是「給不少的小費、在外送員到前就下樓、會和外送員說『辛苦了，騎車小心』等」。

文末，原PO認為「同理心」是外送員與顧客間互不理解的解方，原PO說明，外送員冒著大熱天或風雨，將商品送到顧客手中，但也是因為顧客的需求，外送員才有錢賺，「所以多點包容就沒事了」。

有同是外送員的網友分享自己外送送上樓的經驗，「等客人下樓的時間比我送餐的時間還久」、「雖然狀況比較不一樣，但我之前在飲料店打工的時候，有一間國中的老師，很常訂飲料，而且都3、4袋在叫的，還要我一個人爬樓梯到4樓，要爬2次」。

有網友則呼籲應從外送公司源頭解決外送員困境，「不敢明著解決消費者與外送員上不上樓的問題，外送社團、群組每天都在爭這個，公司源頭從不正面向大家明訂規則，甚至整個app都可以做得更好，（以）提供社會一個安祥的氛圍」。