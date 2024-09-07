TOP8員工最愛福利出爐 額外休假日超夯你公司也有嗎？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「員工福利」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的員工福利排行。

在當今競爭激烈的職場環境中，企業提供的員工福利成為吸引與留住人才的重要關鍵之一，各類福利措施不僅能提升員工的滿意度與忠誠度，還能強化企業的品牌形象。那麼究竟哪些福利最能打動員工的心呢？一起來看看吧！

「帶薪假」最受網友喜愛 金錢類福利助留人才也滿足員工

▲ 網友熱議TOP8員工福利 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「員工福利」相關話題的討論，可以發現「額外休假天數」是最受人熱議的福利之一。

便有科技大廠首推「有薪親子假」，致力打造以人為本的友善職場環境，令網友笑稱「搶人大戰開始了」，認為優良的休假制度不僅是展現企業文化的最佳方式，也是吸引優秀人才的關鍵要素。而根據勞基法，職員在職一定期間後即可享有的「特別休假」也備受討論。

有網友氣憤表示「請特休假，不是刁難，就是問請假理由，或者恐嚇你會扣什麼的」，指出特休是勞工的權益，「本來就是員工自己該有的福利」，不應明示或暗示員工不得請假，更直言「員工會依公司福利好不好而更努力」，大方給予應得的權益與福利，或許能令員工更有動力積極工作，打造職場良性循環。

此外，不少網友都提到「年終分紅」、「固定調薪」、「三節奬金」等金錢方面的福利也十分重要。網上便有文章提到新鮮人「動不動就換工作」引起熱議，有人指出「（公司）福利都越來越差，一年不如一年，年終也是」，認為若相比別間公司薪水較低，福利也沒有比較好的話，甚至可能「養不起自己」，自然不會久留，引起其他網友贊同回覆「無調薪機會的工作，做一段時間累積經驗後當然要走啊」，指出「要有足夠的『重賞』，才會有『勇夫』留下來」，認為這些都是公司必備的福利，不僅滿足員工需求，也幫助公司留住人才。

而上班過程中，難免會有嘴饞、想稍作休息的時間，故「茶水間零食櫃」也受到不少網友的推崇。就有網友發文表示換了新工作，「發現我們公司居然沒有下午茶or零食櫃」而感到訝異，吸引其它網友紛紛自豪分享「待了三家外商都有，所以以為零食，咖啡機都是標配」、「辦公室零食櫃、保健品櫃隨便你拿」等，令眾人羨慕直呼「真幸福企業」、「有提供零食的公司真的佛心」。

你最喜歡哪項員工福利呢？無論是豐厚的獎金制度、吃不完的零食櫃，還是全方位的健康照護，各個展現出企業對員工的重視與承諾。若你也在求職中，不妨觀察看看該公司有沒有以上網友熱議的員工福利，加入自己最喜歡也最適合的企業，擁有愉快的職場生活吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「員工福利」相關討論則數。

觀測期間：2024/05/22~2024/08/22，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw