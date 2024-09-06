兼職時薪190元！他哀號「累到穿褲子都痛苦」 網見工作內容勸快逃

在這低薪時代，多數人為了增加一些收入，都會去找兼職工作。有一名網友表示最近找了一個物流的PT（Part Time，兼職），時薪有190元，要做5個小時，但中間都沒有休息，讓他叫苦連天，一票人全都勸他離職。

原PO在PTT發文表示，這份兼職得一直不斷地推跟搬，而且根本沒時間上廁所，雖然他只要做5個小時，但做到第3個小時就快撐不住了。他說有些貨物的重量不只20公斤，輸送帶不斷地送來，一個人得顧2到4條貨櫃，人手永遠不夠，只能天天徵人。

原PO透露包括自己在內，裡面的苦力都是外包。他哀怨地說才做了2天就全身痠痛，覺得快不行了，連彎腰穿褲子都覺得痛苦，也因此萌生想辭職的念頭，「我該不該繼續PT下去啊？會不會被笑啊？」

留言一面倒全都勸原PO快離職，「物流很容易身體受傷和後遺症，能逃就趕快逃」、「覺得不適合自己請快逃，萬一你硬撐下去受傷就不得了了」、「夏天還沒冷氣，廠房不熱嗎？身體如果真的不能撐，就不要拿健康開玩笑」、「賺的錢都拿去看醫生了也沒用」、「標準用勞力賺錢，趕緊換吧」、「搬20公斤才給190元，拜託換工作吧」、「那種工作你不趕快離職才會被笑！時薪190元根本侮辱人」、「那麼累還只有190元可以走了，苦力活還沒時間喝水上廁所超傷身」。

還有人認為找其他工作都比物流好，「要不要找全聯，雖然錢也不多，婆媽也很可怕，但各地都有」、「如果身體撐得住，我記得搬家師傅一個月可以到10w up（10萬以上）」、「去做7-11都比較實在吧」、「跑外送都贏，190元太低」、「便利商店還有冷氣，大夜薪水也許還屌打」。