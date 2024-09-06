她嘆「北漂」工作壓力大如地獄…心累想返鄉 網勸給時間適應

離開中南東部家鄉，來到北部謀生、工作的人被稱為「北漂族」。一名女網友發文求助，她身為北漂族，工作一個月心情每天都不好，壓力非常大、很孤單，臉上只有倦容，實在很想回家，並直言：「歷經一番找工作地獄後，發現工作才是另一個地獄，該繼續做下去嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前工作剛滿一個月，每天心情都不是很好，在工作上也沒獲得什麼成就感，只有「完成工作」的感覺，懷疑自己是否還在新人期？原PO坦言，確實因為還不熟悉，所以處處犯錯，但因為本身比較負面，總是把原因歸為自己「太差」，加上上司本身就是給人壓力很大的類型，原PO想到要長時間跟他共事，就覺得很心累。

原PO表示，自己是「北漂仔」，真的很想回家，在這裡「每天都很孤單」，加上前陣子陪伴她很久的寵物過世，沒能見牠最後一面讓原PO很懊悔，更想回家多跟家人相處，但也會很擔心換了下一份工作是不是也是如此？

原PO透露，現在工作的好處是上司很願意教，也對於剛出社會的她給予很大的包容心，願意講出社會工作的心態調整，跟同事相處的也很好，只是新人培訓的SOP不清楚，「沒有一條明確的方向」，很常讓原PO不知道該做什麼事，又會突然被念「怎麼還不會？」，讓原PO壓力很大，每天都很心累，明明才工作一個月，臉上只剩下倦容。最後原PO詢問網友：「該繼續做下去嗎？還是回家鄉找其他工作呢？」

此文一出，不少網友認同北漂族真的不容易，「北漂真的可憐，雖然感覺北部的公司都比較大間，比較有職涯發展，但是真的長期在北部會很想回家，回中南部薪水又很低，而且比較少大公司，真的很兩難」、「離開家鄉真的比想像中痛苦一百萬倍，我也因為租房的關係一直很猶豫要不要辭職，但是家鄉的職缺又很難考」。

也有網友建議，可以給自己一段時間適應，「再給自己一段時間適應看看吧，妳的身分剛從學生舒適圈跳脫出去，會遇到這樣的事情很正常」、「再給自己一段時間，不急，三個月後適應不來再說」、「新人期不要給自己太多壓力，有時候回過頭看看一個月前的自己，妳會發現其實自己成長了很多」。

也有職場新人表達同樣的焦慮情緒，「妳不孤單，剛入職2個多月，已經想提離職準備找下家囉」、「還以為是我自己打的，真的超想回家，可是家鄉找不到工作」、「我下下個禮拜也要開始工作也很焦慮，很怕自己做不好達不到上司的要求，一起抱團取暖」、「妳的心情我真的太懂，而且內心隨著工作一點一滴被挖空的感覺，不敢想像自己之後就要這樣生活下去」。