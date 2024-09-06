私幼教師遇「1：15師生比」聲帶損壞 同業共鳴：沒空如廁得尿道炎

教育部日前宣布公幼、準公幼，將會逐步將現行1：15的師生比調降至1：12，然而此制度並沒有保障私立幼兒園。近日就有一名私立幼兒園教師在社交平台透露，自己任職的幼兒園師生比1：15，且本身有聲帶損壞、嗅覺靈敏、手部乾澀與脫皮的職業病，話題引出其他幼兒園教師分享自己的「職業病」。

原PO在Threads上發文，列出幼教老師的職業病，第一是聲帶損壞，並補充道，1：15的師生比下「不壞也難」；第二是嗅覺靈敏，特別是針對尿液和大便的味道；第三是手會有乾澀脫皮的問題，因為常常要碰清潔劑。文末，原PO也問，「幼教老師，你們的職業病是什麼？」

有許多幼教老師分享工作帶來的職業傷害，「幼兒園老師的職業病大概是：感冒、腸胃炎、流感……不停更換病毒碼；睡眠不足、疲勞、疲倦；失去聲音；經期不順、腰酸背痛、頭疼」、「剛離職的幼教師（1年3個月），流感、（新冠）確診、腸胃炎樣樣來，流感2次、確診3次、發高燒無數次，尿道炎是必經之路，根本沒時間上廁所」、「喝水都喝很少，又會憋尿」、「聲帶損壞+1，還去動了聲帶手術……職業傷害之重」、「真的，喊到沒聲音，聞到屎味」、「喉嚨真的炸裂」、「下班後無法接受太吵雜的聲音，頭會很痛」。

有不少同業說膝蓋和腰因工作出問題，「我在公托，同事大多手乾破皮、手腕痛、膝蓋和腰疼痛，要一直蹲、一直跪、一直彎腰，寶貝班老師需要常抱北鼻換尿布，每天乾脆穿護腰上班了，以上直接算職災吧」、「喉嚨痛、膝蓋痛、腰痛、手痛、肩頸痛，痛痛痛不完還不算工傷」、「膝蓋變黑——視線與幼兒一樣高」、「腰椎受傷，什麼粗活都要做」、「長期坐小椅子跟跪著，膝蓋跟腰都不太好」、「長期坐矮凳腰、膝蓋都廢了」、「長期蹲跪彎腰造成膝蓋關節炎、腰傷（職業傷害）」、「肩頸痠痛，全身都痛，褲子膝蓋部分磨破，偶爾會有莫名其妙的傷出現」、「全身酸痛」、「膝蓋退化」、「膝蓋似乎很早退化……每天不止16蹲了」。

也有網友回應因工作造成的生活習慣改變，「上班不能穿太漂亮，會有漂白水的痕跡」、「出門吃飯的時候看到椅子濕濕的，脫口而出：『濕濕，擦擦』……」、「對孩子哭聲敏感，走在路上耳朵會自動捕捉，然後就會自動開始觀察……有家人？需要幫助？走失？兒虐？還有自動切換的娃娃音……尷尬癌都發作了」、「出門如果路上看到小孩不小心跌倒，會想過去扶一下；如果看到小孩壞，會看不過想過去糾正」、「很會玩尋寶遊戲——尋找遺失物」、「指甲長一點點會很緊張要趕快剪」、「看到別的孩子嘴巴上有食物很想叫來說，『我幫你擦嘴巴』」、「我是耳朵靈敏，小聲音都不放過」。