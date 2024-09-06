碩博士看過來！央行徵才 助理研究員試用期滿月薪8.9萬元起

碩博士看過來！主掌國內總體經濟政策的中央銀行近日公開對外徵才，外匯局、經研處兩大局處徵求辦事員與助理研究員，其中，辦事員須為碩士學歷以上，且具兩年以上金融相關業界實務經驗，助理研究員需為博士，且可為應屆畢業的博士生。

央行經研處徵求經濟金融研究專業人員（辦事員）、經濟金融研究專業人員（助理研究員或同等職位），外匯局則是開出國際金融專業人員（辦事員）職缺。央行表示，錄取人員依央行職員進用及核薪要點規定，試用四個月，試用期滿，經考核合格者，予以正式派用。

據悉，央行辦事員為八職等一級，試用期起薪5.9萬元起，四個月試用期滿為八職等二級，起薪6萬元起。至於助理研究員，試用期起薪8.6萬元，試用期滿調薪至8.9萬元。

外匯局本次徵求國際金融專業人員（辦事員）3至5名，專業條件為：具國內、外大學財經相關科系所碩士學位，以及國際金融及經濟專業知識、熟悉金融產品等專長，有良好英語能力，且具2年以上金融相關業界實務工作經驗。

經研處則是開出經濟金融研究專業人員（辦事員）1至2名職缺，專業條件為：具國內外大學經濟、金融相關研究所碩士學位；專長為總體經濟、貨幣金融等經濟金融相關領域；具經濟計量方法分析能力，且英語寫作及口語表達流利。

經研處同步徵求經濟金融研究專業人員（助理研究員或同等職位）1至2名，條件為具有國內外大學經濟、金融相關研究所博士學位（或於2025年7月31日以前取得學位）；專長為總體經濟、貨幣金融、國際經濟等經濟金融相關領域；嫻熟經濟計量方法，具備優異之實證分析能力與獨立研究分析能力，且具優異的英語能力。