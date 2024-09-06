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想找「躺平職缺」…男發現「行政助理」搶手 網提醒必會1軟體

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發現行政職缺非常搶手，並且偏向徵女性員工。圖／Ingimage
一名男網友發現行政職缺非常搶手，並且偏向徵女性員工。圖／Ingimage

許多人求職會選擇找「行政助理」的工作，但其工作內容究竟是什麼呢？一名男網友發文詢問，他在網路人力銀行看到的行政助理職缺都「一堆人投」，並且偏向徵女性員工，因此好奇詢問：「行政助理工作是不是很搶手？除了行政助理，還有什麼躺平職缺？」

一名男網友在Dcard發文，表示他原本想找輕鬆的文職工作，剛好想到「行政」這個類別，結果打開網路人力銀行，投行政職缺的人特別多，原PO不禁感嘆連面試都很難拿到。好不容易有一間願意找他去面試，結果在面試提到「女生比較細心還什麼的」，似乎在暗示行政助理只找女生。

原PO困惑地詢問，「以前沒學過Excel（試算表軟體）又不是念商科的我，是不是可以直接放棄了？」並提問除了行政助理，還有什麼「躺平職缺」？薪水3萬多就好，也不一定要文書職，但要輕鬆沒壓力的工作。

此文一出，不少過來人出來解答，表示Excel是一定要會的，除此之外還有許多雜事要做，「你誤會了什麼，行政很搶手但不一定輕鬆喔，行政不只要會Excel，還要會公文、會採購、會倉管、會美編、會行銷、會客服、會英文」、「我當過，認真說，行政不輕鬆…事情很繁雜，就是超細的那種，又很多，又要快速」、「我現在就是做行政助理職，說真的事情超多超雜」。

此外，也有網友提到行政確實很少找男生，並推薦一些原PO可以嘗試的工作，「行政類職缺真的很少雇用男生餒」、「男的真的別找行政工作，會非常難找，幾乎都要女生」、「躺平，去找門市看看，客人少就閒閒的」、「感覺可以去百貨專櫃，我看阿姨都在聊天或滑手機或追劇」、「那不會去保全哦…錢多又很閒」、「保全，真心，如果可以我也想做」。

求職 職場 行政人員

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