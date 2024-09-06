寫假的？面試者提薪水全被砍 妹子氣：比求職網站上開的薪資還少

求職者在面試時都會遇到談薪水的問題，一名女網友日前應徵行銷企劃，提出自己想要的薪水時卻被打槍，和她一同面試的人也有相同情形，讓女網友不滿地抱怨公司所開的薪資和求職網站上所提到的不符合。

原PO在Dcard以「面試被開低薪水」為題發文，她說日前看到某公司徵行銷企劃人員，並且在求職網站上所寫的薪水區間是33K-45K，而自己雖然剛畢業，但因為曾去大品牌實習過，也有帶出業績，因此有相關經驗，於是面試時便大膽開出35K的薪水。

原PO說因為是團體面試，所以當時現場除了自己以外，還有另外兩位求職者也一同面試。其中一位有3年的經驗，因為前公司給40K，他想調薪卻被拒絕，因此想要換公司，面試時便開出45K的薪水；另一位和原PO一樣是應屆畢業，雖然對這職位有興趣卻沒相關經驗，於是便寫出求職網站上最低的33K。

沒想到最後結果，3個人通通不被錄取。面試官告訴他們全都不符合，還說有3年經驗的那位面試者雖然開45K，但公司只願意41K，另一位開最低的33K，公司卻只願給27K。至於原PO開35K，面試官則問她29K能不能接受，讓她聽了相當無言，「薪水完全跟求職網上寫的不符合，讓人有夠傻眼」。

貼文引起眾人熱議，「好雷的公司，不如選擇其他家多看」、「可以暗示這是哪間嗎？真的有夠雷耶，花了時間面試結果最後這樣搞，當大家很閒嗎？」、「廣告不實的很多」、「有經驗的話，薪水是可以用技巧『談』的，像拔河一樣」、「開最低33K我都能理解，開的比自己寫的還低，這根本雷爆」、「這不能怪他們，小公司就只能給得起這樣的薪水呀，妳如果有實力，妳應該會應徵大公司吧」。