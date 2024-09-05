卡位周休三日職缺 「房務員訓練班」現場直接面試媒合

飯店旅宿業持續處於大缺工狀態，其中房務員短缺，衝擊業者接單的能量與服務品質，為了協助飯店旅宿業者補足人力缺口，1111人力銀行開設「房務從業人員一日訓練班」，首堂課程4日在台北城市科技大學登場，由觀光系旅館事業學程講師現場進行授課，有意投入飯店旅宿業擔任房務人員的求職者，進行實地訓練。

根據1111人力銀行調查顯示，有17.8%旅宿業者面臨嚴重的人力不足，急徵「房務員」，不限正職人員與兼職計時，且從1111人力銀行資料庫顯示，目前有1萬4000多個房務員的工作機會，相較於去年同期，明顯激增13%，顯見國內觀光業已褪去疫情陰影，在景氣升溫的帶動下，相關人力需求跟著走揚。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，「房務從業人員一日訓練班」課程內容包括旅館概論、房務作業說明及示範、房務作業分組實際操作等，在課程結束後，同步安排飯店人資與學員進行面試媒合，現場集合，包括福容大飯店、美福大飯店、晶華酒店、雲朗觀光集團、洛碁大飯店、君悅酒店、台北遠東香格里拉飯店等知名飯店，共計徵求近3,000名房務員。

雲朗觀光集團表示，「房務人員一日訓練班」的徵才模式，就是期望以不同管道聘任更多元性的飯店夥伴，在本次徵才活動最希望招募到具備即戰力的人才，包含在第一線迎賓接待的行李員、米其林餐廳服務員，及最重要的後勤單位客房部房務員與辦事員等職缺，除了多樣優渥的福利，同時提供高於業界平均的語言津貼，來鼓勵員工進修與吸引潛力人才加入，無論工作屬性是否運用外語，只要考取指定證照就大方加薪，若精通英日韓語，每月最高加薪9000元。目前已在雲品溫泉酒店全面推行周休三日政策，部分部門和職務已經可以做到週休三日的排班，目前還無法排班週休三日的部門則獲得額外加班薪資的補貼，也希望新的制度吸引更多相同理念的人才加入。

美福飯店人資經理王崇任表示，本次參與「房務人員一日訓練班」，有一種不同以往的感覺，過去求職者都不太清楚工作內容，到職後容易產生期待落差，但這一次求職者都已經實做過，認為自己能夠勝任才留下來面試，因此溝通上很容易聚焦，目前短缺的人力大約一成左右，最缺房務員、餐廳外場及櫃檯人員，為了搶才，美福不僅祭出清潔獎金也鼓勵求職者可以從兼職做起，每年更提供幾乎全額補助的國外員工旅遊，鼓勵員工勞逸平衡。

今年46歲的學員許先生，過去一直在餐飲業擔任外場，他表示房務工作看似簡單，卻隱藏許多眉角，需要手腦並用，在有限的時間內完成負責的客房數，是一大挑戰，想透過房務人員一日訓練班，學習如何運用房務知識流程進行有效率的工作，發展第二專業，因為新進的房務員薪資時薪200到250元，比起餐飲給薪水平略勝一籌。會考慮先以兼職方式到飯店試水溫，為未來轉職做準備。

前幾年就從壽險業IT人員退休的黃小姐表示，上完課直接面試的模式，對於媒合就業幫助很大，不管在房務理論或實務，都有更多了解，老師課程中也有提到「房務面試技巧」雖然直接面試有點緊張，但家裡附近有許多溫泉飯店，有了這樣的課程經驗，往後會勇於面試房務工作。

曾仲葳表示，國旅的產業復興，需要充足且高品質的人才投入，為了協助想要從事房務工作的求職者，深入了解就職後所面臨工作現場，讓從業人員能在到職前，對於房務工作具備基礎的概念及從業的認知，縮短勞雇雙方的磨合期，「房務從業人員一日訓練班」9月26日第二班的課程也同步展開報名作業( https://event.1111.com.tw/event24/housekeeping/ )。

曾仲葳分析，飯店旅宿業求才若渴，也反映在從業人員的薪資成長，根據主計處最新的統計，過去一年住宿及餐飲業從業人員的薪資成長達到6.8%，居各產業之冠，飯店旅宿業也有許多員工專有福利，包括免費住房、夜班津貼、交通津貼、掃房獎金等，吸引各方好手加入，展現細微周到的軟實力。