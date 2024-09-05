毫無證據被控「侵占贈品」！她哭突被公司開除 主管還勸：別想太多

上班到一半突然被資遣，會令人相當錯愕。一名網友上班到一半，突然被通知要和主管約談，主管表示，離職人員舉報她「侵占公司活動贈品」，在沒有證據的情況下要資遣她，甚至表示未來公司整頓好後或許會再請她回來上班，她一聽不禁直呼，「莫名其妙的公司欸」。

一名網友在Dcard「工作板」發文，她上班到一半突然被總公司派來的主管告知下班前要約談，談到最後主管表示有一件難以啟齒的事情，有2位離職人員說她「侵占公司活動的贈品」，但毫無證據，令她相當傻眼，主管卻說這不是她的問題不要想太多，並表示公司要「更新」人員並重新建立制度，「每位人員會一一約談說掰掰」。

主管甚至表示，該有的福利會幫她爭取，未來公司整頓好了或許會再邀約她回來上班。聽完後，她實在無法接受，「突然被公司分手分得莫名其妙，還被冠上莫須有的罪名」，令她不禁難過到當場哭出來，「整個拖到我的下班時間快兩個小時，還是沒吃晚餐的情況，超級難過」。

網友紛紛表示，「他只是找理由趕人而已，搞不好不想給妳資遣費，記得要資遣費，不給就是擺爛看誰要妥協」、「前面說妳偷東西，後面又說有機會再邀請妳回去上班，他們不覺得自己很矛盾嗎」、「要人走直接說就好了，要找理由也不用以侵占贈品這種污衊人格的理由，可以告嗎？別家公司知道是以這個理由開除還有公司敢用嗎？這種事要弄明白清楚再離開，沒做的事要堅持」、「直接勞工局檢舉或直接報警！請他們提出證據否則告他們誣告」。

有網友則建議，確定沒有拿贈品的話，態度強硬一點跟他說如果有侵占行為請提告，拿出證據來講話，否則就依法開非自願離職給資遣費，「不這樣的話，要是因為被抹黑不開心自己走人，他賺到妳乖乖自己離開，以後可能還到處宣傳說，妳離職是因為侵占贈品，被拿來當反面教材」。