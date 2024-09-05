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多益845也沒用！工作3年月薪不到4萬 25歲女業務憂心：以後會完蛋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友畢業於私立前段大學，對於25歲薪水不到4萬感到焦慮。示意圖／Ingimage
一名女網友畢業於私立前段大學，對於25歲薪水不到4萬感到焦慮。示意圖／Ingimage

什麼都漲就是薪水不漲！Dcard上近日有一名網友發文求助，她表示自己畢業於私立前段大學，目前從事國外業務工作，3年來薪水一直不見起色，眼看離30歲越來越近，讓她更加迷茫，焦慮的喊「以後怎麼辦」。

原PO表示自己目前25歲，曾就讀私立前段大學的歐語系，目前從事維繫型的國外業務，多益有845分，但畢業到現在工作3年多還領不到4萬，她很擔心已經快30了還不確定方向，以後該怎麼辦。她補充自己很想找一個可以持續精進技能的工作，而且會隨著年資提高薪水，此外也表示不打算繼續從事國外業務，因為真的不喜歡一直推銷，但不推銷薪水又非常微薄。

迷茫的原PO詢問網友有沒有推薦的轉職方向，並強調希望是「一年內可以轉的技能」，她雖然有考慮過人資，但發現非本科系很難升任，另外採購相關工作自己好像也沒有殺價的本事。種種煩惱逼得原PO每天都在自我內耗，她補充自己只能下班精進一些例如PS和語言等技能，但也直言這些技術能換來的薪水其實都很低。她說一開始工作其實認為3萬多的薪水好像尚可，可以慢慢轉換工作，結果現在覺得物價真的上漲得太可怕。原PO也提到很多人都對她說25歲還年輕，但她真的很怕再這樣找不到未來方向以後會完蛋。

貼文一出網友紛紛提供建議，「如果妳不怕學技術，產業選電子資訊、軟體、半導體相關行業選經歷科系不拘的投」、「我是剛開始有4萬覺得可以，後來待的公司都是說會加薪，但各種拖延我就跳槽了」、「找大公司的儲備幹部吧，多數都是進去再學，也比較固定漲薪水」、「我常在想還是我去做體力活餐飲業好了，一個月有4萬以上的，薪水都比現在多」、「我也是國外業務 跟你一樣很迷惘，每天都在想要怎麼轉職」。

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