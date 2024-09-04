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明年最低月薪28K！他曬28年前新進銀行員工資表 見金額傻了：真就薪水沒漲

聯合新聞網／ 綜合報導
近日就有網友以「30年前銀行新人月薪3萬5up？」為題發文，驚呼過去銀行行員的月薪，竟和現在的最低工資相差不大。情境示意圖。圖／Ingimage
近日就有網友以「30年前銀行新人月薪3萬5up？」為題發文，驚呼過去銀行行員的月薪，竟和現在的最低工資相差不大。情境示意圖。圖／Ingimage

今（4）日最低工資審議會議開會後，拍板確認2025年最低工資月薪調漲4.08%，從現行的2萬7470元調升為2萬8590元；時薪則調漲3.8%，從183元漲至190元。不過調漲最低工資，上班族真的有感嗎？近日就有網友以「30年前銀行新人月薪3萬5up？」為題發文，驚呼過去銀行行員的月薪，竟和現在的最低工資相差不大，讓他忍不住直言：「真的萬物都漲，就他X的薪水沒有漲欸」。

一位網友在PTT上發文，表示自己近日偶然看到1996年的報紙，報上的表格羅列各大銀行新進人員的薪資，不過原PO仔細一看，卻發現當時行員的底薪「幾乎都3萬5起跳耶，那不就跟現在差不多嗎？」而根據他曬出的「銀行辦事員級薪資表」，可以看到新進行員底薪的範圍大約是3萬3千元至4萬元，獎金最高達到5個月，加班費則以時薪計算，少數銀行還有配股紅利。

不過今非昔比，他也忍不住抱怨，當時35元就能買一片雞排，便當也只要50元上下，反觀現在雞排隨便就要80、100元，更不用說便當都是百元起跳，讓原PO傻眼怒嘆：「真的萬物都漲，就他X的薪水沒有漲欸」。

貼文一出，網友也紛紛議論，「 你才知道？」、「金飯碗不是叫假的」、「以前銀行業是超級好工作+鐵飯碗」、「那時候這樣的薪水很高了」、「 3.5萬是底薪，然後一堆加給，還有優惠存款利率，弄一弄就過百萬了」、「以前當行員走路有風」、「再加上見紅休、行存、偶爾有有錢人的情報」、「以前那精美的利率，銀行賺到流湯」。

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