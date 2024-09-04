乘客常搶刷卡下車… 他分享台中當公車司機心得：雖很躁但能聽到趣事

「公車司機」總是給人工時長、很辛苦的印象，但真正的公車司機工作究竟是如何呢？一名男網友分享，他在台中市當公車司機的心得，「雖然還是有開到很躁的時候，但至少整體感受是不錯的，可以看到很多有趣的事」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己已經在台中市開公車快一年了，當初只是想體驗看看，殊不知時間過得很快，並且薪資還算可以。原PO表示，「工時是真的很長」，他待了兩間公司，第一間早上4點出門，晚上8、9點才到家，跑的是冷門路線，中間休息時間超長；第二間跑晚班機動組，原PO只學7條路線，相較上一間就有跑比較熱門的路線了，中午11、12點出門，半夜相同時間到家，中間休息時間較短。

原PO表示，第一間公司剛好很缺人，跟車結束完全沒經驗就叫你下去開，都是大台的車沒機會從小台的慢慢開上來，但是他卻很感謝第一間，調度人很好，會強迫他融入環境；到了第二間其實就沒什麼了，有了經驗直接叫他跨年加班，原PO記得第一次開進去高鐵站，「真的有夠不好開，開公車還有很多很多眉角在」。

原PO繼續分享，開到現在，發現其實很多人投錢都是「投心情」的，有投10、11、15塊，甚至還有投2塊的，原PO表示其實他不會特別盯著他們投，但少部分人真的沒讓他失望，真的投不到20塊，還有一些人上車「錢很燙」，直接砸錢箱進去的，但其實原PO都知道大家投多少，「可能很少人知道全票是20元」。

原PO表示，台中人真的很喜歡下車「提早刷卡」，比較有趣的是，還會有人用「搶」的，刷卡機前面有人，直接擠過去刷卡，然後又回去坐好，原PO透露，「其實還有太多有趣的事，每天都在上演著」。

原PO坦言，其實家人反對他開公車，說車太大台很危險，說真的「蠻危險的」，每天都要注意再注意。最近原PO帶了一個新人，給他開一小段，他才知道不是每個人都像他一樣，直接叫你開就要會開，「有些人還真的是會緊張到忘記怎麼開車」。

原PO表示，明年會不會在台中市不一定，但至少這一年來他是「快樂的」，可以聽乘客講他們的故事、看到很多有趣的事，雖然也有開到很「躁」的時候，但至少整體感受不錯，「進來也快一年了，也知道了為什麼年輕人不想做這行了」。

此文一出，不少網友紛紛感謝原PO開車的辛苦，「感謝你為台中公車盡份心力，希望大大不要失去想繼續開車的心」、「好正向的態度」、「不知道有沒有搭過你的車，但從文字之間能感受到你很熱愛這份工作」、「這份工作雖然工時很長，但你分享的內容卻讓人感覺不到絲毫的沉重，在公車上，來來往往的乘客形形色色，觀察一路上所遇到的人事物，也是一種樂趣」、「辛苦您了！公車司機超偉大的」。

也有網友提到下車「提前刷卡」的問題，「原來不建議提前刷卡喔⋯⋯我以為到站前先刷卡在台中是正常流程欸」、「我也會在快到站前先刷卡等下車（但是我會等到刷卡機已經跳到我要下車的站名時才刷卡）」、「如果可以當然也想到站停車再刷卡，畢竟行進中在車上走動很危險」、「只能說我也很想車停後再起身刷卡，因為很多司機開車很猛，會站不穩」。