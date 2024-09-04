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員工請假陪未婚妻挑婚紗 老闆嗆「又不是你要穿」引眾怒：喪假呢？

聯合新聞網／ 綜合報導
有老闆抱怨，員工以陪未婚妻挑婚紗為由請假，不禁直呼，「不去你老婆也不會跑掉」。示意圖／ingimage
有老闆抱怨，員工以陪未婚妻挑婚紗為由請假，不禁直呼，「不去你老婆也不會跑掉」。示意圖／ingimage

每個員工都有請假的權利，不過有些公司會詢問員工請假的理由。一名老闆抱怨，員工請假的理由竟然是陪未婚妻挑婚紗，「不去你老婆也不會跑掉」，引起不少網友氣憤。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文抱怨，員工請假的理由是陪未婚妻挑婚紗，令他無法接受，「婚紗又不是你要穿的，你去幹嘛」，甚至還直呼，「你不去你老婆也不會跑掉」。此文一出，不少人留言反嗆，「沒有同理心」，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，「這樣的老闆不要待也罷，一點體恤員工的同理心都沒有！」、「笑死人，你以為你是誰？自以為你在他生命很重要？！你只不過是他人生中裡的其中一份工作的老闆或主管！他老婆才是他生命中陪伴他一生的重要人物！」、「你這樣還請得到員工？」、「請假只是告知，不是詢問」、「這老闆應該賺不到大錢，格局不夠」。

不少網友也憤怒反譏，「你公司快倒了…」、「辦喪你就別請假，又不是你往生又不是主角，你根本不用到呀」、「請問男生不去是要穿便服結婚嗎？腦袋有洞的老闆」、「這位主管，下次你老婆生孩子你也不用陪產去，你老闆可能會對你說：是你老婆生又不是你生，搞不好孩子也不是你的呀！」。

婚紗 職場

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