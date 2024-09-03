最低工資審議明舉行 工鬥喊調幅5%、月薪達2萬8844元

最低工資審議會將於明天召開。工鬥團體今呼籲，無論是落實政治承諾、回應物價漲幅、全民共享經濟成長果實、保障邊際勞工基本生活等原因，明年最低工資調幅應不低於5%，意即調升後月薪達2萬8844元，同時呼籲最低工資時薪與月薪落差不應過大，避免受僱者部分工時化的誘因。

工鬥指出，據主計總處「消費者物價指數」統計，從2021年至2023年總指數分別成長1.97%、2.95%及2.49%，觀其細項，食物類物價在近三年成長分別為2.45%、5.66%及4.03%，居住類0.92%、2.26%及2.04%，交通及通訊類則是6.08%、3.46%和0.77%，除總指數連續2年超過2%，食衣住行中的食物、居住和交通通訊，近三年也有2年漲幅超過2%，顯示國人在基本生活所需物價面臨巨大壓力。

而主計總處預估今年經濟成長率達3.90%，將是近三年最佳，若依據目前政府全民共享經濟成長的政策方向，最低工資調升應有高於軍公教調整的3％幅度。

工鬥建議，無論是落實政治承諾、回應物價漲幅、全民共享經濟成長果實，保障勞工基本生活，以及最低工資法上路後的政策宣示意義，明年的最低工資的漲幅應至少不低於5%，月薪應達2萬8844元。

除此，工鬥指出，現行月薪2萬7470元，時薪183元，若每天工作8小時、每月工作22天計算，時薪制勞工一個月收入可達3萬2208元，遠超現行最低月薪，恐怕會造成勞工更傾向部分工時而非全職工作，對穩定就業恐有影響，因此建議時薪調幅仍應高於月薪，但須避免落差過大造成勞動力部分工時化的狀況。

針對最低工資審議機制，工鬥則認為應修正最低工資法，設定調幅底線的公式，如此才能避免資方在審議會中施壓，造成最低工資漲幅不如預期。

工鬥表示，改善低薪、創造更好薪資環境，不能單靠勞動部，應由行政院整體規畫，才能有效改善台灣低薪及所得分配問題，建議政府推動薪資透明化，且政府實質控制的事業單位也應比照軍公教加薪，並拉近高薪及低薪者間的薪資差距，彰顯政府推動經濟成長合理分配及縮減貧富差距的決心。

工鬥說，賴總統於520就職典禮曾表示要改善貧富差距問題，並承諾「創造更好的薪資環境」，勞動部長何佩珊接受媒體專訪時也提及期待未來四年最低工資能達到3萬元，工鬥期望賴政府也能盡快落實蔡前總統的政治承諾。