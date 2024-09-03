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不耐操又怕髒！他嘆年輕人只想早下班 網友1理由全不挺
年輕人真的不耐操又怕髒嗎？一名網友分享，自己觀察到現在的年輕人，只想要早下班、有冷氣吹，怕髒也怕辛苦，不知道這種狀況是否算常態？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「現在的小孩都怕髒怕辛苦？」為題，指出自己出社會久了，感覺跟以前不太一樣，認為現在的年輕人只要稍微辛苦一些、髒一些，就完全受不了，只想要有冷氣吹和早點下班，好奇發問「這樣的狀況是否已經是常態？」。
貼文一出後，多數網友都不認同原PO看法，紛紛表示「吃這麼多不必要的苦，還不是沒車、沒房，只有貸款，過爽一點錯了嗎？」、「一樣領27K我選擇在冷氣房吹冷氣」、「以前髒一點、累一點，只要肯做就能買房，現在就算再累再髒也買不起，那我幹嘛這麼累？」、「是人性吧，一樣的薪水，能坐著誰想站著？能躺著誰又想坐著？能擺爛誰又想工作？」。
不過，也有網友指出「我怎麼記得以前父母都跟我們說：『去多讀書，以後做辦公室吹冷氣，不用做又髒又累的工作』，現在又反過來說我們都不做了？」。
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