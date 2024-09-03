不耐操又怕髒！他嘆年輕人只想早下班 網友1理由全不挺

公務人員是不少大學畢業生的夢想工作，不過名額有限競爭總是激烈，落榜幾次應該要放棄呢？一名網友在Dcard上發文抱怨自己的姊姊出自名門大學，卻在畢業之後一直窩在家中備考，連年紀比較小的他都已經出社會工作了，33歲的姊姊到現在還是「考生」看著時光流逝和依舊供應姊姊生活吃穿的父母，他直言「那我大學畢業出去工作的算什麼？我也去讀碩士算了還可以爽好幾年不是嗎？」

2024-09-03 12:08