履歷照片和本人有落差！ 面試官吃驚爆1失禮舉動：真的別修

你的履歷照片會修圖嗎？一名網友分享，近期在團體面試時，面試官詢問一位女生，履歷上的照片是否為本人？後來她瞄了一眼，才發現照片跟本人差很多。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「面試照片真的不要修圖」為題，指出近期參加一場團體面試，面試官原本針對履歷內容做出提問，不過卻突然詢問一名女生，履歷上的照片是否為本人？當時她和其他求職者看了本人，再觀察履歷表照片，才發現本人和照片真的差很多。

這名網友進一步說明，該名女生解釋，覺得稍微修一下圖才比較好看，不過面試官卻不贊同此作法，還在面試結束後，勸她照片不要修太多，不然不是件好事。她也藉此提醒大家，履歷表的照片最好不要修太大。

貼文一出後，多數網友認同面試官的想法，紛紛表示「如果你今天是面試官，看到一個差那麼多的人，只為了先達到面試標準，到現場才發現很不一樣，幾乎是一定不會被錄取」、「當看到照片根本人差那麽多，多少也會懷疑履歷的可信度吧」、「真的誠實比較好！否則不但浪費對方時間，也是浪費自己時間」、「履歷用修圖照的，不知道面試就直接照妖鏡了嗎？」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「雖然看到『照騙』不管任誰都會不高興，但在面試的這種正式場合情況下，對於直接在面試者面前竊竊私語並上下打量的行為，說真的非常沒有禮貌」、「所以求職重點是能力還是顏值」、「只會看外表而不重視專業內涵的也沒好到哪裡去」。