「缺工潮」壯世代或有解？大數據揭曉《2024職場大革命》趨勢

《網路溫度計DailyView》。圖／大數據(股)公司提供

據勞動部統計數據，近三年間每月新登記企業人力需求缺口約4成未被滿足，2022、2023年的上半年度需求缺口平均高出下半年5.07%，究竟民眾對於正職與兼職的工作都在談論什麼？中高齡就業者是否真的為人力市場解方之一？

大數據股份有限公司日前公布最新《2024職場大革命：人力資源市場趨勢》洞察報告，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統及《Fanti人群輪廓分析》自2023年1月1日至2024年4月30日發現，2024年求職話題聲量持續增長，其中4月正職聲量較去年同期提高53.5%。同時，正職求職話題中，科技與資訊業聲量佔66%，以「軟體及服務」占比最多；兼職求職話題聲量則有64%聚焦在住宿及餐飲業，並以「餐廳」討論最多。

大數據(股)公司營運長蔣志薇表示，台灣即將進入超高齡社會，但根據勞動部統計，2023年65歲以上人口勞動參與率只有不到10%，相較其他亞洲先進國家有明顯落差。在報告中指出4月份中高齡求職聲量較近一年平均高出88.4%，突破近年新高，在在顯示壯世代對於職場的渴望。他們擁有豐富的人生經驗與職場歷練，能快速投入工作，提升營運效率，對企業主來說是即戰力。

求職者大量出沒Dcard與FB 話題焦點一次看

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目前求職市場出現一種矛盾現象，企業缺工嚴重，職缺數量不斷增加，但同時找工作的人也不少，失業率居高不下。大數據(股)公司透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統及《Fanti人群輪廓分析》，公布《2024職場大革命：人力資源市場趨勢》洞察報告，自2023年1月1日至2024年4月30日發現，求職熱度不斷升高，求職話題聲量自2024年12月起連續4個月增長，其中4月正職聲量較去年同期提高53.5%，月聲量佔比提高至近16個月高點達49.3%。求職聲量37.54%來自討論區、52.26%來自社群，其中討論區84.9%聲量來自Dcard、社群93.2%聲量來自Facebook。

正職與兼職關心重點大不同。隨著AI人工智慧技術日新月異，科技與資訊業聲量中，正職話題比例佔66%，其中軟體服務業占比最高，達54.2%。住宿與餐飲業則以兼職討論為主，聲量佔比達64%，其中餐廳佔比高達73.1%。在薪資與工作條件方面，正職話題以薪資3萬元的討論聲量最高，佔比26.4%。正職話題尤其重視年終獎金，話題占49.3%。兼職求職話題中，以時薪183-190元的討論聲量最高，佔比20.2%。兼職者也同樣關心工時與排班，特別是晚班的話題最為熱門，達47.3%。

壯世代將成人力解方？三大最關注議題揭曉

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立法院會日前三讀通過「勞基法」修正案，賦予年滿65歲勞工與雇主協商延長退休年齡權益外，也連帶通過「中高齡者及高齡者就業促進法」修正案，但事實上中高齡二度就業求職環境不友善，不僅職缺少，隱性年齡歧視依舊存在。從《2024職場大革命：人力資源市場趨勢》洞察報告來看，2024年4月中高齡族群求職聲量達到高峰，單月討論聲量高達763筆，求職聲量較近一年平均高出88.4% ，突破近年新高。

其中，中高齡求職者最關注的議題是「職業培訓」、「健康問題」和「中年轉職」，這些話題聲量分別較前一年增長了301%、111%和54%。這表明中高齡求職者高度重視職業培訓，完善的培訓計畫能有效提高其競爭力，是人力產業業者應關注的重點。

中高齡求職熱門行業 餐飲與住宿奪冠、行銷聲量翻倍

在中高齡求職者熱門行業的聲量分布中，「餐飲與住宿」行業佔比最高，達到43.3%，且成長率達67.2%。中高齡求職者對於「餐飲與住宿」行業的討論度最高，話題多圍繞於勞動部所推動的重返職場就業方案。另外，政府就業輔導、企業推廣銀髮族以及二度就業的行銷職缺成為熱門話題，中高齡求職者對於「行銷」類型工作的討論度大幅提高，聲量成長156.8%。

完整報告免費下載：《2024職場大革命：人力資源市場趨勢》洞察報告

分析說明

《溫度計Survey》進行2024人力市場洞察，觀測期間為2023年1月1日至2024年4月30日，觀測主題為「台灣求職話題」相關聲量，分別從正職與兼職角度深入洞察。

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