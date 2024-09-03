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勞動部雲嘉南區銀髮中心啟用 每年將助1.2萬名壯世代就業

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為協助壯世代民眾及企業廠商就業與用人需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於台南市東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」已正式啟用，可提供55歲以上民眾與企業包括職涯諮詢、就業媒合、銀髮人力再運用及推動友善職場等服務方案，預計今年協助轄區12,000名壯世代勞工提升就業力，再創職場新價值。

勞動部部長何佩珊親自南下主持銀髮中心開幕啟用儀式，何佩珊說，根據國發會人口推估報告，明年臺灣65歲以上人口將達20%，正式邁入超高齡社會，希望藉由就業促進資源的運用，將銀髮中心打造為高齡人才的就業準備前哨站，歡迎民眾善用銀髮中心資源，「多來走走逛逛，為就業找出路」。

自2020年公布施行「中高齡者及高齡者就業促進法」，勞動部也陸續於勞發署轄下的北分署、高分署、中分署及桃分署成立銀髮中心，而南分署銀髮中心的正式啟用，將可為雲嘉南地區的壯世代朋友打造專屬的就業、職訓、創業或青銀合作的資源平臺。此外，中央也與各地方政府合作，成立20個銀髮人才服務據點，將可完善全臺銀髮人才服務網絡。

「相信他們會是企業人力缺口的好幫手」，何佩珊說，壯世代不但有寶貴的實務經驗，也有責任感、具抗壓性等特質，呼籲企業多給壯世代就業機會，營造友善樂齡職場，政府亦有不少補助方案鼓勵企業聘用銀髮人才，如「職務再設計」計畫，補助包含改善工作設備與流程、方法、提供就業輔具等，每人每年補助企業最高10萬元；另有「壯世代就業促進獎勵實施要點」，補助重返職場的壯世代勞工最高6萬元、雇主最高30萬元，希望透過勞雇雙獎勵的措施，促進中高齡者就業，也解決廠商人力不足的問題。

雲嘉南區銀髮中心設有職涯諮詢區與民眾交流區，更搭配科技互動設備，協助壯世代民眾探索個人優勢，做好就業準備，減少入職後的摸索磨合期。此外，還規劃有輔具體驗區，讓壯世代工作者可事先熟悉各項輔具操作，也協助企業引進輔具及流程改善，建立更加友善的職場環境，吸引人才。預計於今年開發銀髮友善職缺及建立銀髮人才資料庫各2,000筆，提升中高齡及高齡者的勞動參與率。

勞動部 職場

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