怕遲到提早半小時到公司！主管1理由阻止 網友全看傻

你有遇過這種主管嗎？一名女網友分享，自己是應屆畢業生，近期順利應徵上一份行政職工作，為了怕遲到，都會自主提早半小時上班，沒想到有天卻被主管警告「不可以早到」，理由竟是不能吹免費冷氣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「該離職嗎？」為題，指出自己剛找到一份行政職工作，為了避免上班遲到，都會提早半小時抵達公司，沒想到有次卻被主管要求「不可以早到」，認為她都在吹免費冷氣，要她進公司就必須立刻開始工作。

這名女網友進一步說明，雖然辦公室環境好，同事也相處得來，但每天早上工作壓力都很大，讓她相當猶豫要不要提離職，好奇發問「不太清楚是不是每間公司都是這種制度呢？」。

貼文一出後，多數網友都表示，「原來提早到是不行的…總比我這個每天在趕遲到還好吧，冷氣都開了有差那幾分鐘嗎？」、「提早來都沒跟你算錢了，早來公司是你的自由」、「只能說每家公司文化、內規不同，再多試著用不同的溝通技巧和公司談看看，真的努力過了再做最後考量」。

不過，也有部分網友有不同看法，紛紛回應「之前遇過勞工局來訪視，說員工太早到、太晚走都要做出勤管理，如果確實有工作情況就是要給加班費」、「主管說的也不過份啊，不管你去哪個公司都一樣，太早到公司真的是你自己的問題」、「早到就先去附近打發時間啊，不然提早到就真的提早工作，準時下班」。