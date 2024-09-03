33歲姊姊還在考公職…他怨啃老挨批眼紅 網補血：該設停損點

公務人員是不少大學畢業生的夢想工作，不過名額有限競爭總是激烈，落榜幾次應該要放棄呢？一名網友在Dcard上發文抱怨自己的姊姊出自名門大學，卻在畢業之後一直窩在家中備考，連年紀比較小的他都已經出社會工作了，33歲的姊姊到現在還是「考生」。看著時光流逝和依舊供應姊姊生活吃穿的父母，他直言「那我大學畢業出去工作的算什麼？我也去讀碩士算了，還可以爽好幾年不是嗎？」

原PO表示姊姊目前完全沒有工作經驗，連學生的打工都沒有，而學歷是國立知名大學的社會學系碩士班畢業。雖然姊姊剛畢業有去找工作，但都不滿意，之後就突然說要考公務人員，在取得爸媽同意後開啟了備考人生。他回想姊姊應該是從29、30歲左右開始參加高普考之類的國家考試，然後就這樣備考到現在，直言身為弟弟的他都已經出社會當業務、整天被店長摧殘，但身為姊姊的她還在圖書館吹冷氣看書，然後一直落榜。原PO表示知道公家機關的考試錄取率不高，但姊姊也應該要面對現實。另外也補充道，他認為從大學畢業開始就應該要靠自己賺錢才對，姊姊整個碩士4年不管學費、租屋費、生活費、其他雜費全靠父母，看不下去的他難以忍受：「那我大學畢業出去工作的算什麼？我也去讀碩士算了，還可以爽好幾年不是嗎？」

原PO補充自己有和父母討論過這件事和自己的想法，才知道父母其實也覺得姊姊不應該再這樣下去，但又怕傷害到姊姊的心，所以一直不敢說，原PO補充自己曾經直接問姊姊，什麼時候可以找工作別考試了，反而被兇說在干擾她念書，並冤喊她也在用自己的方式努力。他在文末表示自己已經沒辦法了，只能等父母哪天受不了。

文章貼出吸引網友兩極論戰，有人認爲原PO沒有同理心，只是嫉妒姊姊不用出門工作，「考生的壓力真的很大，多換位思考才能避免遺憾的事情發生，溝通的方式也很重要」、「或許你看到的是她死活賴在家裡然後一直落榜啃老，但單看進程她也確實正在努力」、「真的是親姊弟的話，就給予更多的鼓勵或是支持吧！我想你姊姊自己才是最想考上的那個人」、「文章滿滿的嫉妒味」。

也有不少人幫原PO補血，「其實很多人只是害怕出社會才會選擇一直讀書一直讀書」、「都幾歲了是不會自己半工半讀嗎，什麼叫做她壓力很大，看過身邊很多人真的就是利用考試來逃避就職」、「全職考生還考這麼久就真的要認清自己很廢了」、「要考多久隨便你，自己負擔，這樣根本啃老」、「壓力很大也不代表你用著家裡有限的資源就該被無條件支持」、「近期公務人員越來越好考，你姊這種應該是萬年都上不了，要給自己設限考不上就去工作」。