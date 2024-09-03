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內外銷產業都缺工 4分之3上班族工作量增加

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

根據yes123求職網3日公布的最新調查顯示，有高達82.7%的資方坦言，目前屬於「缺工狀態」；為了解決缺工問題，針對釋出的相關職缺，資方也表示，平均待遇「最高」願意再增加9.5%；這當中甚至有9.2%的公司透露，調薪上限可達「20%(含)以上」。

在可複選狀況下，假如以「職務別」來看，前五大缺工人員依序為：「產線作業人員」(37%)、「客服或門市人員」(35.8%)、「藍領技術型人員」(33.2%)，以及「業務或銷售人員」(29.6%)、「財務會計人員」(27.7%)。

其餘也缺人的職務，又分別是：「行政總務人員」(21.1%)、「硬體技術型人員」(19.6%)、「人力資源人員」(18.2%)，以及「研發人員」(16.5%)、「行銷企劃或公關人員」(14.3%)。

相較之下，勞方也「感同身受」。自認目前任職企業有「人力吃緊」狀態的，比例達到53.7%；而且如果有的話，其中的四分之三也認為，確實造成自己工作量的增加。

解讀本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，勞動市場持續處於「事求人」狀態，呈現「價量齊揚」榮景：起薪增加，職缺數也增加。而且與去年不同的是，缺工嚴重的行業不再侷限於內需服務業，今年外銷接單回溫，讓科技業、製造業同樣出現人力吃緊困境。

楊宗斌更建議，服務業平均起薪雖不如外銷導向產業，因此業者除了積極提高待遇外，也可以透過改善工時長短、減輕工作壓力，以及增加員工福利等措施著手，優化職場環境來留才與搶才；還有強化雇用中高齡勞工與二度就業婦女意願，都有助於緩解缺工潮衝擊。

上述「最低工資勞資看法與缺工潮現況調查」，是於2024年8月16日到8月30日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。至於企業有效問卷共1,012份，信心水準為95%，誤差值為正負3.08%。

上班族 外銷 求職 缺才

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