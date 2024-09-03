通膨螺旋要來了？ 94.6%上班族憂最低工資升、物價跟著漲

9月4日最低工資審議會將首度舉行，雖然今年經濟成長率有望「坐三望四」，不過也持續面臨通膨壓力。根據yes123求職網3日發布的最新調查顯示，面對最低工資可能調升，有44.8%公司表示，因此考慮在明年調高產品或服務售價。難怪面對工資調漲，有高達94.6%的上班族指出，會擔心物價也跟著上漲。

調查還顯示，假如明年最低工資調漲，對於整體職缺平均起薪，仍然有73.1%的資方透露，「預估會」跟進調升；同時勞方預估自己薪資「會跟著調漲的」，比例僅佔31.8%而已。

不過明年起若調升最低工資，其實也有三成二的企業坦言，「預估會」因此「降低」公司徵才意願。還有六成一勞工透露，「會因此增加」找兼差職缺的意願；相形之下，仍有58.7%預估，任職企業會減少時薪人員僱用，反而增加正職人員的工作量。

如果軍公教明年度調薪，有36.4%的企業是考慮跟進調高正職的薪資水準，代表不考慮跟進的比例較高，達到63.6%。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，針對最低工資精神，要考量弱勢勞工的生活，避免擴大貧富差距，而且他們又特別容易受到通膨衝擊，不少人甚至需要紓困度日。只是凡事「一體兩面」，若薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，恐怕會出現「通膨螺旋」風險。

而且還可能減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。另一方面，假如減少「時薪人員」的使用、降低到班時數，變相增加「正職人員」工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率。

楊宗斌不忘提醒，若因最低工資調高，店家將成本轉嫁給顧客，像是「外食費」跟漲，每回變動就是五元、十塊的增幅，恐怕都大於薪資增幅。因此最終會出現「雙輸」或「雙贏」局面，確實需要謹慎評估「經濟淨效果」，比如顧慮到中小企業的承受度，還有聘用較多計時人員的服務業。

最佳狀況應該是：最終「薪資漲幅」仍大於「物價漲幅」，代表「實質購買力」增加，使得調薪機制「正向循環」到內需經濟。

上述「最低工資勞資看法與缺工潮現況調查」，是於2024年8月16日到8月30日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1,266份，信心水準為95%，誤差值為正負2.75%。至於企業有效問卷共1,012份，信心水準為95%，誤差值為正負3.08%。