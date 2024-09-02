因討資遣費被「冷凍」？上司只讓她每天訂便當 網：建議開始蒐證

當公司對你使用「冷暴力」時，你會選擇主動離職嗎？近日有網友發文，稱公司的主管將她「冷凍」，想逼迫她自己提離職，以此避免給她資遣費，引發網友熱議。

一名網友在Dcard以「因討資遣費被公司冷凍」為題發文，表示自己日前被經理約談，在對話中提及「不適任這個位置」以及「月底前回去交接」。在詢問勞工局後，她認為經理要資遣自己，於是就向人資要非自願離職單。沒想到，主管通知人資原PO是自願離職，在她抗議後人資才打電話與經理討論。

之後經理表示雙方有誤會，他只是要調動原PO的職位，將她從行政轉為工程師，並在雙方沒有達成協議的情況下發布了職務變更訊息。原PO認為公司隨意調動職務是違法的，並拿著法條與人資對峙，但這種強硬的態度反而讓經理更不願意答應資遣。當問起為什麼公司可以隨意調動職務時，經理表示那就讓原PO繼續當行政，但工作內容會另外安排。

事後，原PO發現自己的工作基本上就是訂便當跟收垃圾，上班不能滑手機也不能跟同事聊天，多了許多限制。原PO認為這是公司要將自己冷凍，讓她自願離職。她也詢問網友自己還有可能討到資遣費嗎？

文章引來大量網友留言，不少人勸原PO繼續耗下去，「如果你只想要拿到資遣費和非自願離職單，而且確定沒意願待在這間公司了，那就是耗下去。雖然主管很明顯是想用冷暴力架空讓你自己走，但你錢照領，只做雜事也算賺到」、「耗下去啊，你想想主管每天想到你也是火啊，讓他火下去，調適心情就好。現在工作態度60分就好，記得時間到就走，不要事事到位，反正目標很簡單，非自願離職跟資遣，堅持到底就是勝利」。

也有網友建議蒐證檢舉公司，「建議開始蒐證，例如公司違法的證據、霸凌你的證據、任何證明都好，如果真的搜到了就算還是拿不到資遣費也可以檢舉公司」、「我最近也是面臨類似的事情，因為主管針對霸凌我都是事實，所以我已經去勞工局申訴了公司霸凌。除此之外，也慢慢蒐集證據要跟公司薪資調解」。