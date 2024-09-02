奧運國手薪水僅28K誰來支持體育夢？ 薪資平台提二建議

2024年巴黎奧運，台灣代表隊以二金五銅的佳績寫下歷史，且台灣奧運獎金高居世界第三，金牌可獲2,000萬元，羨煞許多體育強國。然而，薪資查詢平台《比薪水》指出，台灣運動員過於低薪，國家隊學生選手月薪28,000元，與基本工資相去無幾。

為國爭光的奧運射擊選手楊昆弼、亞運輕艇選手張筑涵的教練馬健銘等皆曾無奈表示，選手要先有成績、讓國家看見，才可能得到資源。《比薪水》專家表示，台灣忽視長期培訓的經濟壓力，易導致運動員被迫放棄，顯然「本末倒置」。相較之下，美國等運動強國為養成選手，皆保障運動員生活無虞。

今年7月通過的《國民體育法》修正案雖提供更多保障，但是長期而言，台灣必須從「重獎勵、輕培訓」轉向「獎勵培訓並重」的模式，才能培訓更多明日之星。對此，《比薪水》提出兩項建議：考慮將部分獎金預算轉移到培訓，提供更多補助、生活津貼和醫療保障；增加基層體育投資，包括選手訓練及場館建設。

中興大學教授余宗龍也於國政基金會的公開座談表示，台灣應該建立健全的運動文化、活絡相關產業，為體育長遠發展奠基。《比薪水》呼籲，除了政策調整，社會支持也不可或缺。唯有建立良好的培訓體系，台灣才能在世界舞台持續發光發熱。