鼓勵中高齡參訓！勞部補助企業70%的訓練費用 每年最高補助30萬元

隨著勞動市場逐漸老齡化，中高齡及高齡員工的經驗成為企業的重要資源。為促進這些員工的穩定留任與經驗傳承，勞動力發展署北分署推動「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」，補助企業培訓中高齡及高齡員工，並培養其成內部種子講師，以促進知識傳承，降低員工流動率，實現青銀共融職場。北分署今年度已協助101家企業，核定超過1,400名中高齡與高齡員工參與培訓，成為企業經驗傳承的關鍵推手。

北分署長期輔導的金日實業是一家擁有40多年歷史的老字號冷卻塔製造商，中高齡員工占比達40%，公司正積極從傳統製造商轉型為系統整合供應商，面臨到世代交替與知識傳承的挑戰。任職16年的資深主管陳專員，負責推動ISO認證與內部教育訓練，期望能透過系統性的內部講師培訓計畫，有效傳承資深員工的寶貴經驗。

在北分署的推薦下，金日實業成功運用勞動部「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」，派訓資深的中高齡及高齡員工參加「企業內部種子講師專業認證班」。課程涵蓋了講師關鍵能力及教學手法的訓練，包括開場破冰、分組討論、教案設計、簡報製作及數位內容創作等，培訓出34位種子講師，成功促進了經驗的傳承。他們不僅將自身的專業知識傳授給年輕世代，還促進了跨世代的員工交流與協作，形成教學相長的良性循環。自2021年以來，公司員工的離退率從3.01%逐年下降至今年的0.36%，顯著提升了員工的穩定性。

北分署鼓勵企業善用「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」，企業可安排中高齡員工參訓，政府將補助企業70%的訓練費用，每年每一雇主最高補助30萬元，不僅能促進中高齡員工穩定留任，還有助於企業內部經驗的延續與青銀共融職場環境的建立。相關資訊請上「補助企業辦理員工訓練計畫網」查詢https://gov.tw/NiL，或洽北分署02-8995-6399#1393吳小姐。