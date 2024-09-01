桃市高齡就業 低於全國平均值

高齡化社會來臨，各地促進中高齡者就業。不過桃園市政府高齡者勞動參與率長期仍低於全國平均值，位六都後段班，審計處並點出桃市銀髮人才服務據點僅在北桃園設點，要求改善。彰化縣出現銀髮職缺「北熱南冷」，北彰化職缺數比南彰化多六倍，也被審計室糾正，應妥善分配資源。

桃園市審計處檢視桃市府高齡者就業促進計畫，退休勞工再就業計畫成效顯現，但據行政院主計總處統計，65歲以上高齡者勞參率，自2019年4.5％增至2023年7.3％，但5年來低於全國平均、六都中排後3位，應加強就業促進措施。

桃園市銀髮人才服務據點目前僅在北桃園據點，審計處也發現，南桃園預計設置據點與原住民就業服務據點重疊，無法專人專用，導致未能提出設立申請，影響銀髮人才服務。

桃園市勞動局表示，正持續推動就業獎勵，包含45歲以上無論是高齡或壯世代順利就業，可獲得3萬元獎勵金，雇主可領到最高3.6萬元獎勵金；原訂在南區設銀髮就服據點，今年已改於中壢1號社宅駐點，9月起將與青年局合推「青銀共融」職場。

台中市勞工局指出，為協助銀髮人才就業，市府與企業合作開發友善及彈性工時職缺，在中市東區、豐原設有銀髮就服據點，規畫明年在大甲區或清水區設置海線據點。

高齡人口高於全國平均的彰化縣，銀髮職缺有南北落差，以去年為例，北彰9鄉鎮市有979個職缺，南彰17鄉鎮市僅170個，北彰比南彰多出六倍，審計室要求建置適當銀髮就服據點，減少資源落差。

彰化縣勞工處分析，北彰商業較發達，連鎖超商和速食店缺人，願提供彈性工時和銀髮職缺，南彰並非高齡者就業困難，或是不需要銀髮員工，而是很多銀髮族從事揀蔥、撿雞蛋等工作，因低於法定工資標準，也沒納保。

勞工處表示，將加強開發北彰工廠銀髮族的彈性工時職缺，也會在南彰推廣銀髮職缺和工資法治化，讓隱藏在傳統農業的銀髮勞工，獲得法定標準工資。