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新鮮人求職被嗆「爛草莓」！過來人曝面試官心態：可直接離開

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，從6月畢業後，投了多間但都沒有心儀的工作，後來面試一間薪水和福利都不錯的企業，卻因為2個月沒找到工作，被面試官嗆「爛草莓」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，從6月畢業後，投了多間但都沒有心儀的工作，後來面試一間薪水和福利都不錯的企業，卻因為2個月沒找到工作，被面試官嗆「爛草莓」。示意圖／Ingimage

對於第一份工作，不少社會新鮮人都會慎重選擇，一名網友分享，從6月畢業後，投了多間但都沒有心儀的工作，後來面試一間薪水和福利都不錯的企業，卻因為2個月沒找到工作，被面試官嗆「爛草莓」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「待業兩個月算爛草莓嗎？」為題，指出今年6月剛畢業，有安排幾間公司的面試，但都沒找到自己心儀的工作，近期面試到薪水和福利都不錯的企業，沒想到面試官對她的態度卻很差。

這名網友進一步說明，面試官質問「為什麼現在都8月底了還在面試？新鮮人不應該早就找好工作了嗎？」她向面試官解釋後，又被開罵「年輕人都是爛草莓，都待業多久了，應屆生就是這樣好高騖遠」，讓她相當不爽，直言「每個人都想找一份可以待長久的穩定工作，大家都很有耐心去找，實在不理解『為什麼應屆畢業生就要被噴？』，態度差到一個爆炸」。

貼文一出後，多數網友都勸退，紛紛表示「下次記得這種單純只是想叫過來羞辱妳的，可以直接離開，不要浪費時間，即使錄取了，妳也會受不了離職」、「這種公司也不用去吧」、「嘴賤或是在PUA妳，看能不能把薪水拉低」、「有的面試官態度就是這麼差，說是要測試應徵者的心理素質，但就是趁機罵人，擺出自己的優越感而已」、「兩個月算什麼爛草莓…這樣講我可能是爛泥了，已經待業一年」。

此外，也有網友給出實用建議，指出「剛畢業而已，慢慢來，找到好的比較重要，寧缺勿濫，第一份工作跟主管很重要，會影響妳日後人生觀和工作觀」、「以應屆畢業生來說，建議能接受的工作就先做看看」、「找派遣公司，今天寫資料隔天馬上上班，不喜歡還可以換公司」。

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